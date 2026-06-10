世界杯6.11开波 Now TV指通行证销情理想 冀「夜经济」再变习惯

世界杯狂热一触即发，本港周四深夜将上演揭幕战，由Now TV及ViuTV再度夺得香港独家转播权。Now TV母公司香港电讯（6823）个人业务行政总裁林国诚预期今次可「全民狂欢」，目前通行证销售好过预期，上客种类亦全面。他指出，今届与历年最大分别是赛程大增，长达39日，足以改变市民消费习惯，冀透过多重推广，为疫后重现「夜经济」时光。

上客种类全面 带动系内交叉销售

林国诚表示，该集团每日追踪的销情持续超越预期目标，Now TV的通行证亦带动了电讯盈科（008）系内各个电讯、电视业务的交叉销售，特别是串流服务（OTT）成熟，流动装置销情畅旺，形容情况鼓舞；亦吸引了不少新客，客户在各类别、年龄层亦较全面及平均。

传近2亿买转播权 「有信心最终赚钱」

今届香港世界杯转播权，继续由电盈及旗下香港电讯夺得，有传花费达2500万美元（接近2亿港元），而通行证正价收费980元，较上届1080元定价降低。林国诚称转播权花费不便透露，但有信心最终可以赚钱，其通行证收费是按照市场需求而定，此外商户转播费及广告等销售亦良好。

赛程39日史上最长 助形成消费习惯

他指出，因应今届世界杯赛程较长、赛事较多，有能力改变实体消费模式，「以前可能系昙花一现，但当一件事去到咁长会形成习惯」，故该集团除了做好推广外，亦期望借此促进香港经济，特别是扭转本港近年较疲弱的夜间经济消费。他续指，本港直播赛事场地将更多元化，包括商场、酒吧、餐厅、健身室、酒店、会所等，「能够做到有户外电视数量都多几倍」，该集团亦有跟中小学校接触，为学生播放赛事。

Now TV设立「AI波友」应用程式，用AI作出赛事分析，亦引入玄学预测。

AI与玄学助兴预测赛事

除了赛事播放外，Now TV设立「AI波友」应用程式，透过自家开发AI模型作出赛事分析，亦引入玄学预测，冀提升体验。林国诚称，为了鼓励市民出外睇波，已收集合作伙伴的观看地点，经聊天机械人提供资讯。

近期「预测市场」猖獗，引起政府关注，对于世界杯或卷入非法赌博的争议，林国诚强调，Now TV及ViuTV身为播放者，从来不鼓吹赌博，即使有「AI波友」的赛事预测服务亦仅供参考，不希望与任何投注行为挂钩，「我哋角色就系造出世界杯气氛、全城起动」。

他续指，香港电讯更关注有人循不合法渠道观看赛事，相信今届情况较之前收敛，除了有关单位持续打击之外，最主要是网络安全意识抬头，不少市民在其他途径睇波将面临资料外泄的风险，「唔再系一千几百蚊问题，而系银行几多钱、几多社交帐号俾人入侵嘅问题。」

有酒吧已为世界杯进行布置，并直播赛事。

ViuTV免费播25场波

美墨加世界杯属史上规模最大，由以往32支参赛球队扩至48支，赛事亦从64场激增至104场，横跨17个开赛时间。Now TV将透过收费平台直播全部赛事，透过csl、1O1O及Club SIM月费计划用户于Now TV应用程式收看赛事，可获豁免流动数据用量；而免费电视台ViuTV 99台亦会免费播放25场焦点赛事，包括揭幕战、四强赛事及决赛。