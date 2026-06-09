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AI愈悭算力愈缺晶片 | 莫灏楠

商业创科
更新时间：17:02 2026-06-09 HKT
发布时间：17:02 2026-06-09 HKT

成日听人讲：「依家啲 AI model又蒸馏又剩，唔使以前咁大算力都行到啦，咁晶片咪即系冇人要？晶片股要爆炸？」

最近SemiAnalysis出左份报告话Vera Rubin伺服器记忆体容量减半，吓到早几日美国所有半导体股大跌。

直接同你讲结论：软体帮手悭算力，非但唔会令半导体需求下跌，反而会刺激需求继续上升。悭出嚟嘅算力，一瞬间就会俾全新、更复杂嘅需求填满。

笔者GTC/Computex见闻

笔者早前去左台北睇Computex & GTC。笔者唔系咩电脑专家，好多野都系睇YouTube、跟两位拍档学。睇完一大堆机柜同presentation之后，用超级Layman嘅语言讲，而家啲机柜分工越来越明确。一个Rack负责摆GPU、另一个摆CPU、DRAM、NVLink等等。密度越来越高，晶片越塞越多。GTC见到个CPU Rack，一个Rack放4粒CPU，每一粒U隔离有32条RAM，一个机柜放256粒U，有几多条RAM大家自己计下。

悭出嚟嘅算力 一秒钟就会俾人塞爆

算力短缺嘅问题呢两年黎讲基本上系无穷无尽。软体优化帮工程师悭咗算力？正啊！腾出嚟嘅资源，大家会即刻抢住用嚟做更极端嘅事：

模型越推越大：以前悭埋嘅算力，工程师会即刻攞去跑更高级、参数多几倍嘅神经网络，追求更全能嘅 AI。

多模态同连续思考（Reasoning）：净系处理文字就话够啫，依家要 AI 即时生成高清片、行自动驾驶、甚至几十个 AI Agent 自己内部开会帮你执成套 System。呢啲超复杂嘅任务，每行一步都食算力食到傻。

呢个情况喺经济学有个term叫「杰文斯悖论」（Jevons Paradox）：当一样嘢嘅使用效率提高、成本平咗，大家唔系用少咗，而系会因为太抵玩而用得仲多。

悭算力绝对唔系半导体需求会跌嘅借口

千祈唔好以为软体进步，硬体厂就要乞食。事实上，好似 NVIDIA 老黄近期都讲到明：「睇唔到短缺结束嘅尽头」

就算硬体架构点样微调、点样帮个系统减磅，现实情况系成个 AI 产业链——由最上游嘅晶圆、先进封装到记忆体，全部都严重供不应求。

门槛低咗，全人类一齐抢：软体优化令算力要求降低，原本得 Big Tech 玩得起嘅 AI，依家连 Startup、中小企、甚至边缘设备（手机、汽车、全屋家电）都行到。当每部机都要加块 AI 晶片，呢个普及化嘅市场大到你想像唔到。

短缺起码玩多几年：老黄话，无论系超级电脑、AI PC 定智能机器人，全球嘅建设需求都去得好急，成个半导体供应链缺货嘅状况，起码仲要持续好几年。

当然股票升跌未必完全跟晒基本面情况，市场对硬件预期都可能过高，但起码短期内行业无逆转迹象。唔好周围听到啲鬼故就觉得AI就黎爆炸。

 

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