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汇控艾桥智向员工派定心丸 即使AI普及「仍需人做判断和决策」

商业创科
更新时间：20:41 2026-06-08 HKT
发布时间：20:41 2026-06-08 HKT

早前曾指人工智能（AI）将摧毁银行业某些职位的汇丰控股（005）行政总裁艾桥智（Georges Elhedery）最新表示，即使AI日益普及，但人依然是银行业的核心，好为员工大派定心丸。

艾桥智接受彭博电视访问时表示，「我需要人的判断，我需要人来做决策，我需要人的责任感作为核心。」

AI变革过程将招聘更多人

他说，Al将容让银行在服务客户的方式上进行变革，并具有提高生产力及提供高度个人化服务的潜力，但他坚称人仍然是关键，这甚至可能意味著未来会招聘更多人。

AI融入合规检查等业务

他又说，未来的银行意味更具能力，「我希望能够加快和推进实现所制定未来许多雄心勃勃的目标，这需要投资，也就是创造就业」。汇控正在努力将Al融入业务中，并已经将其应用于「认识你的客户（KYC）」的合规检查等功能。

近几个月来，很多银行宣布了裁员计划，因为它们准备应用AI，使工作更快、更有效率。

艾桥智曾指AI将摧毁银行某些职位

彭博亦曾报道，由于AI，汇控正考虑裁减多达2万个职位，占其总员工人数约10%。艾桥智上月曾表示，AI将摧毁银行业某些职位，但亦会同时创造其他新职位，呼吁员工拥抱AI带来的转变，与集团同行，不要抗拒。

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