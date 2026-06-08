瑞幸茶饮销售破200亿 全球门店突破3.5万间 在港推限时5折优惠 

瑞幸咖啡今日（8日）首次公布「茶饮成绩单」，截至2026年5月31日，瑞幸全国门店现制茶饮及非咖品类总销售额超过200亿元人民币，打造22款累计销量破亿杯的单品，同时，瑞幸全球门店总数突破3.5万家。

打造一系列人气饮品

公司表示，近年持续打造一系列现象级人气饮品，包括原创生椰拿铁累计销量逾21亿杯、橙C美式逾5亿杯、鲜萃茉莉轻乳茶逾4亿杯、小黄油风味拿铁近3亿杯，以及羽衣轻体蔬果茶逾1亿杯。

同时，瑞幸宣布今日正式展开主题活动，推出多样化产品矩阵和多品类限时优惠。其中于香港市场，包括咖啡、果茶、轻乳茶、蔬果茶、柠檬茶等参与限时领券5折活动。