安盛推AXA Global Private 专攻高净值客 入场门槛最低1000万

安盛集团推出全新业务AXA Global Private，专攻高净值、超高净值人士及跨国家族一站式跨境财管服务。平台整合财富规划、风险保障与资产传承，基础保障涵盖人寿、健康、财富，另设豪宅、艺术藏品、绑架勒索等定制保障；依托集团欧洲资源，可协助打理欧洲资产与多币种配置。业务以香港、澳门为双枢纽，入场门槛1000万至5000万元。

内地新政影响有限

针对市场关注的内地监管调控冲击，AXA安盛中国大陆、香港及澳门行政总裁、AXA Global Private行政总裁尹玄慧表示长远影响有限。她表示平台筹备多时，全程恪守中港监管规则，内地新政意在规范合法赴港投资渠道，合规路径充足；高净值客本身重视合规，不会违规操作。她提到，面对内地资金成本下行、销情放缓疑虑，集团合规营运未见明显跌势。

港澳团队增聘人手

尹玄慧又指，亚洲高净值客保障渗透率低、增长空间大，目标打造区内头部平台。副行政总裁李佩瑜则称，该平台将搭配新旧产品，联同家族办公室优化资产配置，港澳团队同步增聘人手扩充规模。

聚焦北亚及东南亚

布局上，尹玄慧表示首阶段聚焦亚洲北亚、东南亚，港澳同步上新产品；长远计划拓展中东、中亚等高潜市场。她又称，香港政府力撑家族办公室及财管产业，私募市场活跃、IPO增多，带动跨国家族理财需求。另外，亚洲正值财富世代传承高峰期，宏观与地缘波动反而提升客户对资产保障、传承规划的刚性需求，支撑平台长线增长。

