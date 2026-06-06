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就业数据强劲点燃加息恐慌 纳指狂泻逾4% 晶片股沦重灾区费半崩逾一成

商业创科
更新时间：08:11 2026-06-06 HKT
发布时间：08:11 2026-06-06 HKT

全球焦点世纪新股SpaceX预计于本月中旬隆重登场之际，美股却在科技股带头下杀下迎来强烈地震。受到美国最新就业数据意外强韧、引发市场担忧联储局政策可能转向加息的冲击，华尔街掀起恐慌性抛售浪潮，其中晶片及半导体板块更沦为跌市风暴眼，拖累纳指全日暴跌超过4%。

非农就业大超预期 港股夜期跟随走低

美股三大指数全线铩羽而归。截至收市，道指大幅下挫695点或1.35%，收报50866点；标指亦难逃厄运，大跌2.64%，收报7383点；科技股大本营纳指表现最差，全日狂泻4.18%，失守26000点大关，收报25709点。

市场资金疯狂逃离科技板块，反映半导体行业走势的费城半导体指数遭遇血洗，全日暴跌10.26%，大幅收窄至12220点。

核心权重股全线崩盘，多只晶片巨头跌幅均达双位数。英特尔（Intel）股价急挫11.2%；超微（AMD）与高通（Qualcomm）分别录得10.8%及10.9%的显著跌幅。记忆体大厂美光（Micron）股价重挫13.2%；晶片架构巨头ARM亦未能幸免，录得12.8%的跌幅。至于市场风向标英伟达（Nvidia），股价亦录得6.2%的沉重回吐。

触发今次市场大调整的导火线为宏观经济数据。美国官方公布的5月份非农就业职位大增17.2万个，远高于市场原先预期的8.5万个；与此同时，当月失业率则稳定维持在4.3%的水平。劳动力市场的异常火热，令华尔街大失所望，市场预期经济并未如期降温，进而忧虑联储局非但不会减息，反而存在重新加息的风险，导致债息与美汇飙升，股市估值受压。

受到美股暴跌拖累，港股海外市场亦未能独善其身。香港恒指夜期跟随外围走势大幅走低，收市报24544点，大跌1.38%，低水高达418点，预示港股在下一个交易日开市将面临严峻的低开压力。

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