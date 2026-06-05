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黄仁勋抵韩掀追星热潮 首站赴T1网吧晤Faker 与韩企CEO食烧肉商合作

商业创科
更新时间：17:48 2026-06-05 HKT
发布时间：17:48 2026-06-05 HKT

据韩联社报道，英伟达行政总裁黄仁勋相隔7个月后再度访韩。他表示，计划与现代、三星及SK集团会晤，讨论如何协调供应链，并将在韩国研发中心启动招聘工作。

现场画面显示，黄仁勋今日（5日）乘坐专机抵达首尔后，有大批粉丝接机，黄仁勋亦对他们挥手致意，并给粉丝签名。 

与T1成员讨论电竞产业发展

黄仁勋首站便前往韩国电子竞技队T1主题网吧「T1 BASECAMP」，与T1队员互动，队长Faker（李相赫）等5名队员将全部出席，双方将讨论电子竞技产业发展方案。

其后，黄仁勋将在弘大入口附近一间五花肉店，与韩国主要企业CEO共进晚餐。SK集团会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、LG集团会长具光谟、NAVER董事会主席李海珍等将出席。黄仁勋去年访韩时，曾与郑义宣及三星电子会长李在镕在首尔江南区一间炸鸡店共进晚餐，一度成为热门话题。

HBM4三大厂均获供货资格

黄仁勋表示，晶片制造业自动化程度将进一步提升，英伟达将尽可能高效及灵活地调配记忆体供应。他又透露，SK海力士、三星电子及美光科技三间记忆体制造商，均已获得供应HBM4的资格。

市场分析认为，在英伟达与韩企合作范围由高频宽记忆体（HBM）等半导体供应链，扩展至机器人、汽车、网络游戏及云计算基础设施之际，黄仁勋今次访韩有望进一步深化英伟达与韩国AI产业生态合作。黄仁勋亦表示，机器人技术将成为韩国下一个主要产业。

将登人气清谈节目

今次访韩期间，黄仁勋还将亮相韩国知名清谈节目《You Quiz on the Block》。该节目由人气主持刘在锡 主持，微软联合创办人比尔盖茨去年8月访韩时亦曾登上该节目。

「黄仁勋足迹」网站吸逾5万人浏览

黄仁勋今次访韩亦引发韩国民众高度关注。一个名为「黄仁勋的足迹」过去数日访问量急升。截至周四（4日），累计访问人数已突破5万人次。

该网站由一名独立开发者搭建，会自动汇总各大媒体有关黄仁勋的报道，并以地图形式展示他的会晤安排及预估到访地点。用户亦可即时查看「黄仁勋概念股」股价表现，包括三星电子、SK海力士、NAVER、LG电子及斗山机器人等。

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