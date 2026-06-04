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Uber精简HR及后勤部门 裁减23%员工 惟占全球员工不足1%

商业创科
更新时间：11:37 2026-06-04 HKT
发布时间：11:37 2026-06-04 HKT

网约车龙头Uber宣布，将裁减其人力资源及后勤部门约23%职位，当中涵盖招聘、设施及企业文化等部门，其中许多职位为高级管理人员，但以其全球3.4万名直接聘用员工计，受影响人数不足1%。同时，公司要求早前获批遥距工作的HR员工，必须严格遵守重返办公室指令。消息传出后，Uber盘后收报71.28美元，微跌0.57%。

是次裁员行动由公司新任总裁Jill Hazelbaker主导，旨在简化团队架构。值得注意的是，Uber旗下约1,000万名司机大多被列为独立承包商，并不计算在是次员工总数内。

新总裁：组织过度复杂及重叠

Hazelbaker在向受影响团队发出的内部信中指出，随着公司不断发展，部分组织变得过于复杂及分散，出现职责重叠、所有权不清等问题，且团队运作偏离了其所支援的业务及合作伙伴。行政总裁Dara Khosrowshahi亦在另一封内部信中表示，相关变动对于将人事团队的效率最大化至关重要。

称裁员行动与AI无关

此外，虽然近期多家科技巨头以发展AI及提升效率为由进行大规模裁员，惟Uber发言人澄清，周三的裁员行动与AI无关。

事实上，Uber原主管市场营销及公共政策的Hazelbaker，于三周前才获晋升为总裁兼首席企业事务官。随着相关部门的主管于今年相继离任，她的职权范围进一步扩大至涵盖安全营运及人事部门。

此外，尽管公司上月曾表示，由于内部扩大使用AI技术，将会放慢招聘步伐，但目前Uber仍在招募逾800个职位，当中包括推动无人驾驶的士（Robotaxi）商业化等相关职位。

HR部门取消遥距办公

另一方面，早前曾获批可遥距工作的人力资源部员工，目前已被要求重返办公室，以配合公司自去年6月起生效的「一周三日重返办公室」的规定。

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