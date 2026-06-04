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SpaceX定价135美元 估值1.77万亿超越Tesla 摩通戴蒙「亲自出马」向高净值客户推介

商业创科
更新时间：10:16 2026-06-04 HKT
发布时间：10:16 2026-06-04 HKT

马斯克旗下的太空探索科技公司SpaceX已向美国证券交易委员会（SEC）提交文件，锁定IPO每股定价为135美元，最高集资额高达862亿美元，令公司估值飙升至1.77万亿美元，超越同系的Tesla市值1.59万亿美元。与此同时，据彭博报道，摩根大通行政总裁戴蒙（Jamie Dimon）亦传出将「亲自出马」，向该行数千名高净值客户推介此项目。

马斯克上市后握逾82%投票权

据递交予SEC的文件显示，SpaceX计划公开发售5.556亿股股份，集资750亿美元，承销商有权以IPO价格额外购买8,333万股，涉及资金约112亿美元，意味最终总集资规模最高可达862亿美元。

马斯克决定在IPO前就定价，此举在美国大型IPO案中极为罕见。在美国上市的大多数公司通常会在投资者推广会上公布发行价区间，只有极少数小型公司会选择固定价格，放弃这种测试市场需求的做法。

若按每股135美元计算，SpaceX的IPO估值将达到1.77万亿美元，超越Tesla成为全美市值第七大公司。公司计划于美国时间下周五（12日）正式在纳斯达克挂牌上市。值得注意的是，在股份发行完成后，马斯克仍将拥有超过82%的投票控制权。

摩通向全美90据点网络直播推介

另一方面，摩根大通行政总裁戴蒙计划于周四在摩通纽约总部，亲自主持一场「实时互动讨论会」，联同摩通资产及财富管理部行政总裁Erdoes、SpaceX总裁Shotwell及财务总监Johnsen，向高净值客户直接推介SpaceX。

该活动将透过网络直播至全美26个州、共90个摩根大通据点，预计吸引超过2,500名客户参与。

戴蒙曾称已与马斯克「抱抱和解」

SpaceX本次上市由高盛担任主承销商，与长期以来被视为马斯克「御用投行」 的摩根士丹利共同合作。摩根大通、美国银行和花旗集团等23家银行也参与了这项上市的筹备工作。

事实上，摩通与马斯克之间有过一段曲折的历史，2021年摩通曾起诉Tesla，指控马斯克私有化言论损害其股票期权交易，Tesla随后亦反诉摩通。不过，双方已于2024年11月达成和解并撤销诉讼，戴蒙其后更公开开玩笑称，自己已与马斯克「抱抱和解（hugged it out）」，并承诺未来会继续为马斯克及其公司提供帮助。

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