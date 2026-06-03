Pokémon卡杀入罗素街：童年回忆如何变成另类资产｜梁伟聪

笔者的童年回忆最近不断「翻hit」。先是 Pokémon（宝可梦）卡店开到成行成市，接力再有「爆旋陀螺」（战斗陀螺）一句「Three, two, one, go shoot!」，勾起不少人脑海中的美好回忆。作为一个曾经经历过这些热潮的八、九十后，笔者自然亦想探讨一下，这些怀旧热潮究竟能否延续下去，特别是贵到令人难以置信的Pokémon卡。

卡店月租20万进驻罗素街

近期Pokémon卡店杀入全球最贵租地段之一的铜锣湾罗素街，以月租20万元、呎租500元进驻。虽然该舖位租金相比高峰期已大跌八成，但一间卡牌店能够进驻罗素街，本身已是一个相当难以想像的画面。

参与这场市场热潮的，不再只是一般玩家与收藏家，亦包括网络红人、上市公司及专业收藏卡品牌。例如钟培生在尖沙咀设立逾2万呎的HKTCG卡牌基地；9GAG创办人陈展程亦透过上市公司MemeStrategy（2440）收购亚洲收藏卡评级品牌Grade10。而Grade10更准备于6月19至21日在香港举办大型卡展，若成事，或会是本地少数以游戏卡及收藏卡为主题的大型展览。

谈Pokémon卡反应多极端

与朋友谈到Pokémon卡近况，往往会出现两种极端反应。一类是本身有玩卡牌游戏的朋友，大多认为价格虽高，但市场有其逻辑，顶多提醒别人「不要高追」；另一类则是完全没有接触卡牌市场的朋友，较容易从金融工具、甚至灰色资金角度理解这股热潮。早前亦有日本媒体将高价收藏卡与走资、洗黑钱等议题拉上关系，但这类说法更多反映外界对高价另类资产的疑虑，未必足以概括整个市场。

游戏卡市场已经存在数十年，但过去确实从未有一款游戏卡能达到Pokémon卡现时的「神枱级地位」。笔者翻查自己较熟悉的三大游戏卡市场，分别为Pokémon、游戏王以及最老牌的魔法风云会。

最贵游戏卡逾1649万美元成交

目前网上资料显示，Pokémon最贵的「比卡超插画家」曾以1,649.2万美元、约1.28亿港元成交，刷新全球游戏卡纪录。反观游戏王，曾有20周年金卡版「青眼白龙」在内地拍卖平台竞价突破8,700万元人民币，但因原主人涉贪被没收，最终被官方叫停，未有真正成交。较具参考性的成交，是「伟大的战士泰勒」以311万美元、约2,420万港元成交。至于魔法风云会，最具象征性的十级「黑莲花」亦曾以300万美元成交，与游戏王最贵价成交相若。由此可见，Pokémon顶级卡牌的价格，确实远远抛离其他游戏卡品牌。

Pokémon已成全球最具价值IP

回到市场角度，Pokémon早已不只是卡牌游戏，而是一个横跨动画、游戏、电影、周边商品与收藏品的全球级IP。据过往统计，Pokémon的累计收入早已站上全球最具价值IP之列，足以与Hello Kitty、米奇老鼠等老牌IP并列。

更难得的是，它成功横跨80后、90后、00后，甚至10后几代人，长期在全球保持热度。从这个角度看，最贵卡牌比其他品牌高出几倍，似乎又并非完全不可理解。

回忆被金融化 需保持清醒

笔者作为一个「局外人」，见到有朋友玩得投入，当然替他们开心。只是仍想提醒一句：玩还玩，别太过火。近年有一批朋友是最近三、四年才入场，名义上是玩卡，实际心态却隐隐带有参与「炒卡」的意味，只是嘴上不太愿意承认。

对真心欣赏游戏卡的人来说，即使价格回落，手上仍然是一张心头好；每晚工作后望一望，已经足以身心舒畅。但若只是抱着炒卖心态入场，一旦市场退潮，留下来的可能就不再是童年回忆，而是一堆难以套现的纸牌。

怀旧可以是情怀，收藏可以是兴趣，甚至也可以是一种另类资产。但当童年回忆开始被金融化，最需要保持清醒的，反而是我们自己。

梁伟聪－企业传讯及财经公关顾问

🔗LinkedIn: https://bit.ly/3ClurwJ

🔗Facebook: https://www.facebook.com/lwcken/