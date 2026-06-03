Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地人很不习惯香港有G楼｜周显

商业创科
更新时间：14:29 2026-06-03 HKT
发布时间：14:29 2026-06-03 HKT

看小红书，内地人很不习惯看到香港有G楼，我心想，少见多怪，你们还没见识过LG1、LG2、UG1、UG2，又或者是CP1、CP2、CP3、CP4，还有M层，即阁楼，去去又一城，又或者是去去长江中心，保证你们大开眼界呀！

G楼当然是很混淆的说法，却被习以为常。事实上，0是很高深的数学概念，中国从来把地下叫作「一楼」，也不见得比G楼先进多少。

不过，最科学的写法，我还是在内地的电梯见到：地下是0，往上是1、2、3、4，地库分别是-1楼、-2楼、-3楼，清晰明了。理论上，阁楼应可写作1/2楼，这好比《哈利波特》的火车站那个「9又3/4月台」。

我的《炒股密码》、《从价值投资法到大破价值投资法》初版时，排列方式也很科学，第一章又细分为1.1、1.2，1.2.1，其中一节是5.3.2.2.2.2.1，麻烦到我自己都顶唔顺，还是算了，胡乱分章，用不着那么的专业。

周显
 

周显简介:

作者、投资者、知识份子、八卦公

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
101岁罗艳卿坐轮椅现身：跌跛脚少出街 爆生活日常最爱「车大炮」打麻雀常「走鸡」
101岁罗艳卿坐轮椅现身：跌跛脚少出街 爆生活日常最爱「车大炮」打麻雀常「走鸡」
影视圈
8小时前
Save Lily涉事男女被捕前最后身影曝光 网民直击长沙湾行踪 奇特「遮尖」朝天、婴儿状况惹热议｜Juicy叮
Save Lily涉事男女被捕前最后身影曝光 网民直击长沙湾行踪 奇特「遮尖」朝天、婴儿状况惹热议｜Juicy叮
时事热话
4小时前
00:50
钟景辉于睡梦中离世享年89岁  姪儿沉痛宣布消息  著手处理King Sir身后事：感谢一直关心陪伴
影视圈
2小时前
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
时事热话
2026-06-02 11:07 HKT
李泳汉近照流出 被鼎爷闹爆兼脱离父子关系 神隐多时飞印度拜佛行径怪异 憔悴绕塔万圈
00:50
李泳汉近照流出 被鼎爷闹爆兼脱离父子关系 神隐多时飞印度拜佛行径怪异 憔悴绕塔万圈
影视圈
18小时前
梁嘉琪爆TVB姐仔系双面人 龚嘉欣等卷入事件？ 伍咏薇揭女星于横店与人密会：间房有两把声
梁嘉琪爆TVB姐仔系双面人 龚嘉欣等卷入事件？ 伍咏薇揭女星于横店与人密会：间房有两把声
影视圈
6小时前
月入5万港女宁租住深圳北 无惧3小时通勤 最开心「一出关口似放假」｜租盘Million
月入5万港女宁租住深圳北 无惧3小时通勤 最开心「一出关口似放假」｜租盘Million
楼市动向
9小时前
长沙湾人龙食店现「神秘食材」？ 早上一桶桶送入舖 名厨张锦祥介绍掀热潮 网民唱反调：淡而无味
长沙湾人龙食店现「神秘食材」？早上一桶桶送入舖 名厨张锦祥介绍掀热潮 网民唱反调：淡而无味
饮食
2026-06-01 19:34 HKT
星岛申诉王｜市道求突破 男色经济圈抬头 港女食饭饮酒 加送壁咚公主抱
04:06
星岛申诉王｜市道求突破 男色经济圈抬头 港女食饭饮酒 加送壁咚公主抱
申诉热话
7小时前
钟景辉离世｜去年西贡最后露面 坐轮椅望海明显消瘦 疑于护老院庆生思路仍清晰
钟景辉离世｜去年现身西贡「最后露面照」曝光 坐轮椅望海明显消瘦 疑于护老院庆生思路仍清晰
影视圈
1小时前