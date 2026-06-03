内地人很不习惯香港有G楼｜周显

看小红书，内地人很不习惯看到香港有G楼，我心想，少见多怪，你们还没见识过LG1、LG2、UG1、UG2，又或者是CP1、CP2、CP3、CP4，还有M层，即阁楼，去去又一城，又或者是去去长江中心，保证你们大开眼界呀！

G楼当然是很混淆的说法，却被习以为常。事实上，0是很高深的数学概念，中国从来把地下叫作「一楼」，也不见得比G楼先进多少。

不过，最科学的写法，我还是在内地的电梯见到：地下是0，往上是1、2、3、4，地库分别是-1楼、-2楼、-3楼，清晰明了。理论上，阁楼应可写作1/2楼，这好比《哈利波特》的火车站那个「9又3/4月台」。

我的《炒股密码》、《从价值投资法到大破价值投资法》初版时，排列方式也很科学，第一章又细分为1.1、1.2，1.2.1，其中一节是5.3.2.2.2.2.1，麻烦到我自己都顶唔顺，还是算了，胡乱分章，用不着那么的专业。

周显

