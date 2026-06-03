新世界上海K11 ELYSEA写字楼预租近70% 租户料10月陆续入伙

新世界发展（017）表示，内地商业及零售业务表现理想，其中上海大型综合项目K11 ELYSEA写字楼预租率近70%，料租户于今年10月陆续进驻。此外，内地各个K11在五一黄金周期间人流与销售均录得增长。

内地K11五一黄金周销售增

集团表示，深圳K11 ECOAST举办第二届海滨文化节，并引入法国知名戏剧《鸟人与他的奇美拉乐队》及《吆喝火人》于大湾区首次演出，在假期内录得日均人流近15万，创今年新高。广州汉溪K11在亲子、艺术及文化系列活动带动下，五一黄金周期间人流按月升30%，自驾到访消费者按月增近57%；整体销售额按月增63%，其中零售销售额平均增幅1.04倍。

深圳K11 ECOAST引入法国知名戏剧于大湾区首次演出。

至于位于汉口的武汉K11年初至今引入不少潮流新品牌，刺激时尚零售类别及休闲娱乐类别的销售额，分别按年增长逾4.5倍及75%；另一个位于武昌的武汉光谷K11作为Z世代的文化地标，在五一黄金周期间引入电竞主题活动，亦带动餐饮及娱乐类别店铺人流亦按年升逾30%。

另外，深圳「新世界188号」首阶段推出的住宅部分「瑧悦」，成为深圳东部首个于开卖录得过百伙成交的楼盘。「沈阳悦景．新世界」则加推新户型，首阶段销售额达2.4亿元人民币， 位列5月份沈阳市私人住宅市场销售金额首位。

九龙塘滶蕴本周招标发售65伙

香港业务方面，K11 Art Mall出租率长期维持100%，K11 MUSEA出租率接近98%。据集团统计，K11 MUSEA于五一黄金周首四日中，旅客消费额按年增1.25倍，当中最大额消费更近200万元。各商户类别中，国际奢侈品牌销售按年大增近两倍，钟表珠宝品牌按年升近90%，美妆、运动等一般零售类别及新进驻餐厅亦录得双位数按年增长。

柏傲庄系列截至5月底累售367伙，套现逾59亿元。

至于住宅业务，九龙塘滶蕴已上载销售安排，提供109伙，主打三、四房平层大宅及复式大户，本周四起以招标形式发售65伙低密度大宅。此外，上月招标出售单位中，柏傲庄I一个实用面积1,363平方呎、四房双套连960平方呎天台，享开扬城门河景的高层B室单位，连同两个车位，以成交价逾5,600万元及每呎41,086元，创下项目自现楼销售以来成交价及呎价新高。截至今年5月31日，柏傲庄系列累售367伙，套现逾59亿元。

