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盈立证券首间Café进驻启德 特意打造成怀旧金融风格打卡店

商业创科
更新时间：17:22 2026-06-02 HKT
发布时间：17:22 2026-06-02 HKT

uSMART（盈立证券）宣布，位于启德的全新概念空间「uSMART Café」盛大开幕，标志著金融科技与生活品味的创新融合，并象征该行对服务香港居民的坚定承诺。

该行表示，为让大家集体重温「大时代」的辉煌年代，感受80年代「红背心出市」的场景，特意打造uSMART Café为怀旧金融风格打卡店，设有多个打卡位及实体股票纪念品，让客户在享受咖啡与休闲的同时，亦能感受香港股市的历史氛围。

启德全新概念空间「uSMART Café」盛大开幕。
启德全新概念空间「uSMART Café」盛大开幕。

目前盈立证券在港合共设有11间分行，公司对拓展实体服务中心持积极开放态度，期望uSMART Café结合优质咖啡与专业金融服务，在轻松舒适的环境下满足客户多元化的财富管理需求，未来公司将因应整体营运情况、市场需求及客户反馈，灵活调整拓展策略。

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