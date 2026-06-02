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Arm自研晶片销售有望提早达标 CEO：需求非常庞大 Meta料成首位大客

商业创科
更新时间：16:49 2026-06-02 HKT
发布时间：16:49 2026-06-02 HKT

受惠于AI热潮带动的强劲需求，Arm行政总裁Rene Haas表示，其自研晶片业务有望能提早达成原定于2030年前实现150亿美元销售的目标。Rene Haas表示，市场需求远超预期，形容「需求非常庞大」。

Arm今年3月宣布重大战略转型，由过去数十年专注向半导体制造商授权技术的商业模式，转为直接销售自家品牌的晶片。这家由日本软银（SoftBank）控股的公司预期，未来自研晶片业务的收入，将超越现有以销售知识产权为主的传统业务。

AGI处理器配备136核心

在产品规格方面，这款名为「AGI CPU」的处理器将具备高达136个核心，功耗约为300瓦，并交由台积电负责生产。Meta将成为AGI CPU的晶片的首个主要客户。Rene Haas重申，Arm决定亲自制造晶片，主要是回应客户的强烈要求。

CPU与Nvidia加速器协同工作

在AI数据中心的运作中，这款CPU将扮演电脑「大脑」的角色。其设计并非取代现有产品，而是与英伟达（Nvidia）等公司提供的加速器协同工作。

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