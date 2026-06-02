王维基称香港科技探索继续打减价战 回应动物实验批评 「唔系做紧啲唔道德嘅嘢」

香港科技探索（1137）今日举行股东大会，创办人兼副主席王维基回应外界质疑公司「无本钱」打减价战时，指「26年前都有人话我无能力做香港宽频，但识做生意的人，世界上唔系好多」，并直言会继续打减价战。此外，王维基亦有回应外界对于公司进行动物实验的批评，直言「唔系做紧啲唔道德嘅嘢」，重申有关实验旨在贡献人类医疗。

6月中公布具体销售数据

王维基表示，打减价战是市场推广手段，但现时「唔系为生存，系为了抢人哋啲嘢（市占率）」。被问及减价战成效时，他透露将于6月中公布具体销售数据，但因属敏感资料，须遵守上市规则才能公开开。

无计划亦无需要向外筹资

对于减价战的资金需求，王维基强调「无计划亦无需要向外筹资」，公司几乎无负债，并持有4至5亿元现金及约10亿元物业，财政状况稳健。他近期亦多次增持公司股份，表明「对公司好有信心，觉得前景好好」。

多次视察实验 保证动物已麻醉

另一方面，善待动物组织（PETA）代表亲自到股东会现场，直接向王维基提出质询，抗议公司早前披露进行多次动物实验。王维基则直呼「我哋唔系做紧啲唔道德嘅嘢」、「我唔系无人性」，并透露自己养了3只狗，上班前都会「揽一轮」，又曾多次亲身视察实验过程，保证动物在进入羊栏、猪栏前已全身麻醉，离开农场时已入睡，不会感受到痛苦与惊恐 。

反复确认别无其他替代方案

王维基强调，公司坚持进行实验是因为背后具有重大意义，坦言医学实验确实需要动物牺牲，但已反复确认「别无其他替代方案」，且符合国际标准，以及将动物的恐惧及痛苦降至最低 。他又以微创手术为例，有关研发亦曾牺牲超过20万只动物，至今每年仍有约2万只动物用于持续研究及训练。

被问及会否公开更多项目资讯，王维基表示，若研究成果良好，将涉及商业机密需保障公司；公司亦与多所顶尖大学的研究机构签订了保密协议，故无法披露详情。他又提到，这些大学位于非常先进的国家，是「我仔女都好想入的大学」 。