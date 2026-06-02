恒地李家诚称新盘销售明显好转 料全年楼价升10%

恒基地产（012）主席兼董事总经理李家诚表示，今年本港一手楼销售量明显好转，期望全年成交宗数可达2万伙，楼价升幅约5至10%。

目前楼价未见过热

李家诚指出，今年首5个月本港一手楼成交量超过1万宗，恒地近月已借机加快推盘，部分甫开售便沽清，认为成绩理想。恒地地产发展部总经理黄浩明补充，楼市因前几年下跌，随著经济好转而反弹较快，并反映在楼价上，目前未见过热，旗下楼盘不少是用家入市。

The Henderson出租率达95%

李家诚又指，旗下民生商场出租率已达90%，今年「五一黄金周」游客来港消费额亦按年增长逾10%。写字楼方面，他重申，旗下中环The Henderson出租率已达95%，明年开幕的新海滨项目Central Yards第一期出租率亦录得70%，在招租方面，期望未来数月会有新进展。

倘销情持续良好 股息或较好

派息方面，恒地减派去年末期息，李家诚称，由于环球局势不稳，该集团需作长远安排，资金除了用作派息，亦要兼具稳健财务状况。但他指，今年卖楼录得不错成绩，如果销情持续良好，期望股息金额会较好。

香槟大厦项目已申请覆核

恒地在尖沙咀香槟大厦B座的重建项目，申请放宽地积比遭城规会否决，黄浩明指，地盘已在发展，已向城规会申请覆核。他又指出，香槟大厦A座收购业权方面，由于目前收购价格较为昂贵，现阶段未有足够诱因开展强拍及重建计划，期望政府在市区重建方面提供更多支持。

另外，恒地旗下大埔项目「迎林」早前决定结束学生宿舍用途，黄浩明解释，主要是与中大的租约即将完结，同时见到学生宿舍的需求有所改变，遂将项目收回，并预计在下半年转为出售。