李宁伙NBA球星居里签10年长约 拓展全球市场兼设专门店 

38岁的金州勇士球星史提芬居里（Stephen Curry）结束「波鞋自由身」，其个人品牌Curry Brand周一宣布，与中国体育用品公司李宁（2331）签署一项长期的鞋履及服装合作协议，未来双方将共同拓展篮球、高尔夫球及生活休闲领域的全球业务。ESPN引述消息透露，双方签署了一份为期10年的长约，李宁并计划在美国及中国为该品牌开设专门店。

消息公布后，李宁股价一度高开6.34%至20.1元，随后升幅回落，目前报19.16元，升1.38%。

居里：一生难求合作机会

居里与李宁将在品牌创建及产品开发上展开合作，并推动各项体育文化项目。双方指出，是次合作建基于「致力启发全球下一代运动员的共同承诺」。对于与李宁结盟，居里直言这是「一生难求的合作机会」。

据ESPN报道，居里在去年11月与美国运动品牌Under Armour结束了长达13年的合作关系，随后进入被外界称为「波鞋自由身」（sneaker free-agency）的过渡期。虽然双方宣布和平分手，但有业内人士透露，由于Under Armour估值不断下滑，加上居里对该公司投资不足感到日益不满，最终促成双方分道扬镳。

亲测李宁波鞋后促成加盟

在此期间，居里在今季余下赛事几乎每晚都穿著不同品牌的球鞋上阵，甚至曾于赛前热身时换上Nike球鞋。值得注意的是，居里在试穿勇士队友占美毕拿（Jimmy Butler）及名宿韦德（Dwyane Wade）的李宁专属波鞋时，感到相当舒适。