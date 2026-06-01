美股AI炒作再起 惟油价向上 大市早段走势不一 纳指穿27000关 道指高开低走

全球芯片巨头NVIDIA公布，将推出全新PC端AI芯片，将AI算力直接导入个人电脑，AI炒作再次主导市场，不国美伊之间摩擦不断，和平协议仍未落地，国际油价向上，美股早段走势不一，纳指再破顶，再次升穿27000关，道指高开低走。

NVIDIA升近4% 对手高通急跌逾8%

截至夜晚9时45分，道指跌138点，报50893点，高开129点；纳指升30点，报27003点；标指亦扬3点，报7583点。另外宣布新计划的NVIDIA扬3.8%，报219.3美元；另外市场忧虑，NVIDIA的新芯片可能会加剧与高通骁龙系列产品的竞争，高通急跌8.1%，报231.06美元。

分析：市场依然关注利润而非风险

Capital.com高级市场分析师Daniela Hathorn 指出，市场愈来愈相信美国与伊朗将会达成某种形式的和平协议。与此同时，围绕AI的投资主题也持续增强，上述因素综合影响下，令市场依然关注利润，而非风险。早前大行摩根大通则预计，由于现时CPU运算需求的爆炸性增加2028年球储存市场规模将达1.7万亿美元。

国际油价升逾5%

美伊之间的摩擦依然不断，国际油价重拾升势，WTI原油重返90美元大关，报92.53美元，升6%；伦敦布兰特原油走高5.2%，报95.88美元。

高盛分析师早前表示，当前油价面临双向风险，包括伊朗战争导致中东地区石油供应减少和全球石油需求亦下滑，估计第四季布兰特原油价格将面临每桶90美元下行风险。