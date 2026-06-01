财库局称正审批6家虚产交易平台牌照申请 对金融网红监管涵盖整个金融生态圈

署理财经事务及库务局局长陈浩濂出席立法会会议时表示，在2023年6月落实了虚拟资产交易平台发牌制度后，现时已有13家持牌虚拟资产交易平台，同时还有6家交易平台申请者仍在审批中。下一步的工作，包括就虚拟资产交易、托管、提供意见及管理服务设立监管制度，以令本港的的监管框架贯通整个数字资产生态圈的主要节点，为业界提供清晰发展路径。

托管服务不打算提供过渡安排

陈浩濂还指出，拟议有关托管、管理服务等监管罚则，与现有虚拟资产交易平台制度的罚则相符，以确保一致性、具阻吓力和公平公正。 当有关制度生效时，为了避免监管状况不清晰，不打算为现有服务提供者提供「被当作已获发牌或注册」的过渡安排，并强调会充分考虑市场参与者调整业务模式所需的时间，为监管制度订定合适的生效日期。

陈还引述数据指出，截至今年5月底，本港有84家持牌法团透过综合帐户，提供虚拟资产交易服务；有13家持牌虚拟资产交易平台，旗下相应有13家信托或公司服务提供者，提供虚拟资产托管服务；有74家持牌法团提供虚拟资产意见服务；63家持牌法团提供虚拟资产管理服务。

证监会：去年虚产步丰收期 交易量升75%

证监会中介机构部执行董事叶志衡出席同一场合时亦表示，去年是虚拟资产的「丰收期」，相关虚拟资产交易量按年提升约75%，今年首季按年更升约3倍，同时现时已有逾200个相关牌照透过现有机制批出，持牌人士申请亦不断增加当中。他还指出，相关交易牌照不是越来越好，预期随著审核经验增加，证监会的处理牌照申请会更有效率。

金融网红成新业务常态 将进行全面检讨

对于市场关注的金融网红监管，陈浩濂指，金融网红不仅限于虚拟资产，局方对其的监管方向将包括整个金融生态圈。 叶志衡补充说，金融网红是新业务常态，当局会进行更全面检讨，值得留意的是，金融网红已不是传统个人与传统券商关系，而是个人与平台关系，认为首要的是与平台交流，希望平台认知到当拥有大量客流及活动，就要承担一定责任。