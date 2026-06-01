Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财库局称正审批6家虚产交易平台牌照申请 对金融网红监管涵盖整个金融生态圈

商业创科
更新时间：19:00 2026-06-01 HKT
发布时间：19:00 2026-06-01 HKT

署理财经事务及库务局局长陈浩濂出席立法会会议时表示，在2023年6月落实了虚拟资产交易平台发牌制度后，现时已有13家持牌虚拟资产交易平台，同时还有6家交易平台申请者仍在审批中。下一步的工作，包括就虚拟资产交易、托管、提供意见及管理服务设立监管制度，以令本港的的监管框架贯通整个数字资产生态圈的主要节点，为业界提供清晰发展路径。

托管服务不打算提供过渡安排

陈浩濂还指出，拟议有关托管、管理服务等监管罚则，与现有虚拟资产交易平台制度的罚则相符，以确保一致性、具阻吓力和公平公正。 当有关制度生效时，为了避免监管状况不清晰，不打算为现有服务提供者提供「被当作已获发牌或注册」的过渡安排，并强调会充分考虑市场参与者调整业务模式所需的时间，为监管制度订定合适的生效日期。

陈还引述数据指出，截至今年5月底，本港有84家持牌法团透过综合帐户，提供虚拟资产交易服务；有13家持牌虚拟资产交易平台，旗下相应有13家信托或公司服务提供者，提供虚拟资产托管服务；有74家持牌法团提供虚拟资产意见服务；63家持牌法团提供虚拟资产管理服务。

证监会：去年虚产步丰收期 交易量升75%

证监会中介机构部执行董事叶志衡出席同一场合时亦表示，去年是虚拟资产的「丰收期」，相关虚拟资产交易量按年提升约75%，今年首季按年更升约3倍，同时现时已有逾200个相关牌照透过现有机制批出，持牌人士申请亦不断增加当中。他还指出，相关交易牌照不是越来越好，预期随著审核经验增加，证监会的处理牌照申请会更有效率。

金融网红成新业务常态 将进行全面检讨

对于市场关注的金融网红监管，陈浩濂指，金融网红不仅限于虚拟资产，局方对其的监管方向将包括整个金融生态圈。 叶志衡补充说，金融网红是新业务常态，当局会进行更全面检讨，值得留意的是，金融网红已不是传统个人与传统券商关系，而是个人与平台关系，认为首要的是与平台交流，希望平台认知到当拥有大量客流及活动，就要承担一定责任。 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
影视圈
4小时前
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
11小时前
美孚站婆婆几十张「单程车飞」散落一地 网民揣测涉另类「逃票」 港铁回复实情竟然系咁？
社会
2小时前
快餐店斩料加餸！港式烧味限时低至6折 $33起叹半斤叉烧/烧味三拼
快餐店斩料加餸！港式烧味限时低至6折 $33起叹半斤叉烧/烧味三拼
饮食
8小时前
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
医生教室
7小时前
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
饮食
2026-05-31 17:22 HKT
南海有风初长成？天文台料最快周三有发展 发出热带气旋警告机会视乎两大因素（附AI路径预测）
南海有风初长成？天文台料最快周三有发展 发出热带气旋警告机会视乎两大因素（附AI路径预测）
社会
3小时前
出街食饭根本系交智商税？$35腿蛋治物价离地 大排档人均$300平民恩物变天价 神人抛「1客观数据」全场秒静｜Juicy叮
出街食饭根本系交智商税？$35腿蛋治物价离地 大排档人均$300平民恩物变天价 神人抛「1客观数据」全场秒静｜Juicy叮
时事热话
6小时前
世界杯2026，25场免费直播时间表一文睇清。
世界杯2026｜Viu TV 25场免费直播一文睇清 日本队「靓时间」开波有得睇 （附时间表）
足球世界
3小时前
「非常父母」在家分娩诞幼子 至今无出世纸 社福界指涉疏忽照顾：完全偏离常人做法
02:24
「非常父母」在家分娩诞幼子 至今无出世纸 社福界指涉疏忽照顾：完全偏离常人做法
社会
9小时前