阿里成欧洲足协6年AI合作伙伴 欧国杯、欧联等应用阿里云及千问技术

阿里巴巴（9988）宣布，与欧洲足球协会联盟（UEFA）及UC3达成多年期合作协议，将成为多项UEFA赛事的官方独家AI、云计算服务及电子商务合作伙伴，涵盖2027/28至2032/33年度赛季的欧洲冠军联赛（UEFA Champions League）、欧霸杯（UEFA Europa League）及欧洲协会联赛（UEFA Conference League），以及2028年欧洲杯（UEFA EURO 2028）。阿里巴巴集团主席蔡崇信表示，将投入云计算、全栈AI及全球电子商务能力，支持UEFA与UC3把这些标志性赛事带给世界各地的球迷。

透过大模型优化球迷互动体验

阿里巴巴指，是次合作将应用阿里巴巴先进的AI技术，通过Qwen大语言模型（LLM）优化球迷互动体验，并强化媒体内容管理。配合阿里巴巴云计算基础设施及全球电子商务生态系统，为世界各地球迷带来UEFA旗舰赛事的沉浸式体验与内容服务。

该公司又指，阿里巴巴的云端基础设施及Qwen大语言模型将协助UEFA构建其下一代AI能力，球迷亦可享受由AI驱动的个性化体验，进一步加深与足球的互动。

欧洲足球协会联盟主席亚历山大·切费林表示，双方将携手以别具新意与意义的方式，拉近球迷与赛事的距离，打造更引人入胜、更具互动性和可及性的赛事体验，同时守护欧洲足球独有的传统、情怀与精神内涵。