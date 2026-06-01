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安达人寿指未见打击非法跨境炒股影响 内地客来港投保持续有需求

商业创科
更新时间：18:32 2026-06-01 HKT
发布时间：18:32 2026-06-01 HKT

最近中证监打击非法跨境炒股，本港部分中资银行相应拒为内地新客开立投资户口。内地访客亦为香港保险市场的重要客源，就Chubb安达人寿近期有关投保情况，管理层指客户的查询量及投保量未有特别明显增加。

投保流程符合监管要求 查询量无明显增加

安达人寿香港首席客户价值总监黄智杰表示，公司涉及跨境客户的投保流程符合监管要求。其实不论内地或外地访客，以及本地客户对传承及财富累积类的保险产品向来都有兴趣和需求，未见近期多了内地访客的查询。

安达人寿香港总裁暨北亚区主管区张明仪则称，最近来自内地访客的投保量没有特别显著提升。事实上，近一、两年内地旅客来港投保持续增长。

升级储蓄保计划 保证回本期缩至6年

据香港货币及金融研究中心的调查显示，香港有40%的准退休人士视市场波动为影响其储蓄的主要考量。有见及此，安达人寿香港升级旗舰产品「安达传承守创储蓄保险计划V」，分别设有两个计划，即安达传承守创V-丰足，以及安达传承守创V-丰成。丰足计划增设3年保费缴付期选项，保证回本期缩短至6年，属香港市场上同类储蓄保险计划中保证回本期最短的计划之一。

可指定多名继任受保人

黄智杰指，是次升级计划助客户加快财富增值步伐，同时更灵活地规划资产传承，包括可指定多名继任受保人及继任持有人、为保障未成年继任持有人权益而设的保单暂管服务选项、以及指定慈善组织为受益人等。

推限时优惠 10年内部回报率3.8%
他续指，若客户在6月底前投保丰足计划，并选择3年保费缴付期及一次过预缴保费，将享有每年4%保证预缴利率，保证回本期更可进一步缩短至5年，而10年计的预期内部回报率（IRR）为3.8%。优惠期内，丰足计划的5年缴费期，以及丰成计划的2、5年缴费期亦享预缴利率每年4%，但并非保证利率。

安达传承守创V两个计划的入场门槛主要是1万美元，唯独丰成计划中的12年保费缴付期所需门槛是2万美元。

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