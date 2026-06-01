银联开通机场快线出入闸 逢周五六日推每程2元优惠

银联国际宣布，已经积极配合机场快线出入闸机升级，开通感应式（NFC）及二维码（QRC）付费过闸服务，至此全面覆盖港铁重铁网络，同时进一步拓展银联电子支付应用场景。与此同时，由即日起至7月19日，逢星期五、六、日，凭银联手机Pay或银联二维码搭乘机场快线，还可享每程2港元优惠。

银联国际表示，公司一直致力为持卡人提供高效、安全及多元化的支付服务。是次与机场快线的合作，充分发挥银联同时支援感应式及二维码支付的优势，让来自不同地区的旅客均可使用各自熟悉的方式搭乘机场快线，显著提升整体交通体验与通行效率，同时推动公共交通迈向智慧出行的发展。

全新机场快线出入闸机采用其标志性的蓝绿色设计，闸机上二维码扫瞄器以紫色框标示，感应式卡读卡器则以浅蓝色框标示。配合银联支付的广泛应用，乘客可减少排队及购票时间，令整体行程更加高效流畅。 此外，为协助乘客适应全新的「一拍即过闸」模式，车站已加强现场指示及资讯展示，银联亦建议乘客留意相关标示，以更快捷便利地体验崭新的乘车模式。