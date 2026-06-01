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Nvidia与宇树科技等合作 制作人形机械人

商业创科
更新时间：16:46 2026-06-01 HKT
发布时间：16:46 2026-06-01 HKT

英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋在GTC Taipei 2026大会上表示，搭载 Sharpa Wave的NVIDIA Isaac GR00T参考人形机械人将正式面向开发者亮相。同时，集团宣布已安排宇树科技为公司制作首个机械人系统，并将出售予包括史丹福大学等的研究人员。

根据介绍，该系统以宇树科技H2机械人为载体，整合了搭载Blackwell架构GPU的Jetson Thor计算模块、GR00T软件栈，以及由新加坡Sharpa公司制造五指灵巧手，全身31个自由度，身高约6英尺、重150磅。

Nvidia表示，目前研究机构在使用机械人时需花费大量时间进行配置和调试，此平台旨在解决这一痛点，让前沿机械人研究走出大型科技公司和AI独角兽的圈子，惠及更广泛的实验室。

宇树科技目前正寻求在上海科创板上市，上海证券交易所则于今日（1日）上会审议。该公司拟集资42亿元人民币，逾40%收入来自中国内地以外市场。

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