黄仁勋台北GTC演讲场外气氛热烈 媲美大型演唱会 粉丝排队购台北限定T恤｜GTC大会

英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋今日（1日）于台北流行音乐中心发表GTC Taipei 2026主题演讲。综合媒体报道，现场气氛热烈，可媲美大型演唱会。尽管演讲门票早已售罄且官方设有网上直播，但仍有大批粉丝抵达会场，与巨型NVIDIA标志打卡。现场亦聚集近百名粉丝排队守候，只为一睹「AI教父」的风采。

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粉丝排队抢购英伟达台北限定T恤

演讲之外，场外的Nvidia Gear Store官方限定商品快闪店亦成为另一焦点，大批粉丝排队购买台北限定周边。有别于去年开放公众排队，今年快闪店改采限定资格制以控制人流，今日仅限成功报名主题演讲的观众入场选购，6月2日至4日期间则只开放予持有GTC Taipei大会通行证，或已登入「Explore to Win」活动的COMPUTEX观展证持有者。

今年快闪店出售多款极具收藏价值的限定周边，包括限量版扑克牌、Agentic AI笔记本、GeForce造型扣环、雪柜磁石、印有NVIDIA标志的雨伞及棒球帽等。当中最受瞩目的是由台湾当代艺术家谢嘉明设计的「GTC Taipei限定T恤」，采用超现实主义构图，巧妙将玉山、庙宇等台湾指标性地标与放天灯的机械人结合，视觉风格独树一帜。

此外，印有黄仁勋Q版虚拟角色「Toy Jensen」的TJ系列针织衫，以趣味方式重新演绎了AI教父形象，同样成为粉丝们抢购的目标。

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