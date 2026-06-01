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煤气称有加价压力 受累能源及物价上升 正跟政府商讨决策

商业创科
更新时间：15:14 2026-06-01 HKT
发布时间：15:14 2026-06-01 HKT

中华煤气（003）常务董事黄维义表示，今年以来能源价格急升，本港煤气费有加价压力，正跟政府商讨，相信适时有结果。他又预计，今年上半年香港售气量按年跌约3%，但酒店、餐饮业售气量录得小量升幅，预计全年跌幅可望收窄。

因应燃料调整费 实际煤气费已增10%

黄维义指出，占煤气原料约30%的石脑油价格，今年至今升幅达一倍，因应燃料调整费变动，市民实际煤气费已增加约10%。他称，因能源及物价上升，煤气公司有加价压力，而最终加幅及加价时间视乎政府决策。

左起为煤气首席财务总裁杨磊明、常务董事黄维义黄维义及首席投资总裁陈英龙。何君健摄
左起为煤气首席财务总裁杨磊明、常务董事黄维义黄维义及首席投资总裁陈英龙。何君健摄

至于占70%成分的天然气价格则平稳，黄维义解释，其天然气来源早于2006年，与澳洲上游供应商签定25年长约，采取「照付不议」模式，即维持当时价格，由于多年来天然气价格累积一定升幅，变相至今已为港人合共节省燃气成本达200亿元。他续指，已跟供应商讨论未来采购合约事宜，预计最快2028年才有成果，目前判断对煤气费的影响仍言之尚早。

料港售气量上半年跌3%

煤气用量方面，黄维义预计，上半年售气量将按年下跌3%，主要由于本港气温较高，拖累住宅售气量，相反目前酒店、餐饮已录小量升幅，相信全年跌幅可收窄至3%以内。他续称，北上消费对本港工商售气量仍有影响。

黄维义续指，目前煤气客户约200万户，每年维持新增约2万户稳定水平，但随著北部都会区发展，预计未来可提供约50万用户。

抽湿机及干衣机料成新增长点

对于香港业务新增长点，黄维义指出，煤气抽湿机及干衣机有很大空间提升售气量，另外该集团正推动氢能发电，正探讨扩大在工地应用。

煤气公司近年积极投资拓展新增长业务，首席投资总裁陈英龙表示，管理层已有明确方向，未来在不增加资本压力下投资，而市场很多投资者对其项目感兴趣，煤气将沿用「刀仔锯大树」的轻资产模式，集中以融资方式推动发展，「我哋出豉油，希望揾只鸡」，相信未来空间会越来越大。他补充，至今再生业务过去5年已融资约3亿美元，可再生燃料业务融资近10亿美元。

首席财务总裁杨磊明表示，煤气每年资本开支约20亿元，已较2023年的100亿元规模大幅下降，未来会继续量入为出，与伙伴进行新投资。在利润贡献方面，杨指出，新增长业务占比仍约10%，预计未来约5年的比重可逐步提升至20至25%。

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