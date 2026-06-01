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本港初创推AI建筑纠纷平台 助中小型承建商排解争议 成本大减九成

商业创科
更新时间：11:56 2026-06-01 HKT
发布时间：11:56 2026-06-01 HKT

本地初创建筑科技企业「快好省云台」近日推出全港首个人工智能建筑业纠纷服务平台「WIN-WIN HUB 商赢站」，针对业界合约争议拖慢进度、推高成本等痛点，协助中小型承建商低成本快速化解纷争。平台于5月28日发布当天，官方表示已有地产界客户手持支票上门洽谈合作。

快好省云台行政总裁罗英扬指出，「商赢站」设「青天镜」及「青天平」两大模组。「青天镜」供单方用户分析合约条款，厘清法律定位；「青天平」则让争议双方上载资料，由系统客观分析理据、量化索偿，加快达成和解。罗英扬强调，平台并非司法机构，裁决是否具法律约束力可由双方自行协定。

争议处理时间压缩至数天

合规总监甄灼宁则称，与传统诉讼或仲裁相比，新平台在成本与时效上优势明显。传统司法程序往往耗时两至三年，仲裁开支甚至高于诉讼；而「商赢站」以AI技术为核心，双方上传资料后系统按合约分析，给出「大致上的公正」初步裁决，将争议处理时间压缩至数天，收费仅为传统方式的十分一至二十分一。平台以书面证据为核心，不采纳口供，杜绝无谓拉扯，主要面向缺乏专属法律团队的中小型承建商。

AI出具结果后必须人工审核

为确保AI分析的专业性，该公司主席及创办人陈少忠表示，平台目前已联动律师事务所等机构，透过专业资料库与行业数据训练AI大模型。另外，平台采用「AI+专业人员」双重把关模式，AI出具结果后必须人工审核。

逐步拓至大湾区 拟进军东南亚

展望未来，罗英扬称，快好省云台计划逐步将AI建筑服务拓展至大湾区、内地其他城市，并进军东南亚及英联邦地区。

快好省云台于今年1月推出第一波服务「青天网」。陈少忠表示，目前已有约6个新工程地盘项目承诺签约使用「青天网」，目标18个月内达成300个项目采用，重点拓展大厦维修地盘。与此同时，集团已与内地大型物流企业旗下深圳丰匠数科签署合作备忘录，整合工地安全及工程管理技术，预计9月正式发布相关产品。

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