法护肤品牌Biologique Recherche开旗舰店 CEO赞港韧性极强 感受到购物活力

法国高端护肤品牌宝黎研萃（Biologique Recherche）上周在海港城开设本港首间旗舰店，首席执行官Jean-Guillaume Trottier表示，尽管本港零售业近年遭遇挑战，但他亲身来港后仍感受到购物活力，形容香港「有极强韧性，相信明天会更好」。他更指，在香港开设门店「是致胜一步（Winning move）」，品牌锚定香港消费者，未来将优先选择高客流核心地段扩张，预计5年内零售业务贡献八成营收。

「始终相信明天会更好」

Trottier指出，全球各行业近年均遭遇不同程度挑战，但他亲身来港观察后，仍感受到街头与商场的购物活力，称香港有著极强的韧性，并说：「始终相信明天会更好」，并对香港市场保持乐观态度。他指出，香港是品牌全球第四大市场，属核心目标市场，过去依托社群运营模式，已在港累积用户基础，而内地业务更实现「四年十倍」的爆发式增长，成为拓展香港市场的自然契机。

称开设门店「是致胜一步」

Trottier形容，在港开设门店「是致胜的一步」，香港作为国际化都市，辐射日韩、东南亚等多个地区，不仅能够深耕本地消费市场，更可借助香港的流量优势与国际影响力，提升品牌整个亚太区域的曝光度。

未来分店选址高客流核心地段

谈及扩张计划，Trottier笑言「肯定不是最后一家」，未来选址亦首先瞄准香港本地消费者，选择高客流核心地段，并采取全直营模式。他回顾品牌业务发展历程，指早期以酒店SPA合作业务为主，但如今年轻消费者减少前往水疗中心，且更注重体验型消费，因此品牌近两年重点发力零售板块，预计未来五年零售业务将贡献八成营收。

实行全球统一定价 坚拒价格战

关于定价，Trottier表示，品牌实行全球统一定价体系，坚决不打价格战，由于所有产品均从法国发货，香港市场因远程运输存在小幅溢价。他强调，品牌为香港消费者提供与巴黎门店完全一致的价值体验，并指香港门店除推出全套高端护肤解决方案外，亦同步上架入门体验套装，以覆盖不同消费群体。