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携程外币找换业务进驻港机场 共设6间门店及8部自助机 料本月初逐步开业

商业创科
更新时间：11:11 2026-06-01 HKT
发布时间：11:11 2026-06-01 HKT

随着香港国际机场二号客运大楼（T2）离境设施上周正式启用，携程集团（Trip.com Group，9961）乘势计划在机场插旗，开设外币找换店，现已有装修围板。携程回复本报查询时指出，继内地和日本后，该集团正式将外币找换业务扩展至香港，将在一号及二号客运大楼共设有6间找换门店及8部自助找换机，首批4间门店预计将于本月初正式开业。该股现报375.8元，升近2%，市值逾2366亿元。

香港外汇兑换需求高

携程指出，香港为其全球第3个设有实体找换服务的地区，因为本港有庞大的外汇需求，同时亦是国际金融中心，及全球闻名的旅游目的地，因此香港国际机场拥有大量的跨国商务与观光客流，外汇兑换的需求高。

此外，可向客户提升一站式旅游体验，该集团在全球已有较高品牌认知度，进驻香港国际机场不仅能精准服务本地出境市民，更能将服务延伸至来自全球的入境与过境旅客，旨在为抵港及离港旅客提供更无缝、便捷的一站式旅游金融服务。除找换服务外，实体门店将发挥线下服务点功能，即时为旅客提供目的地当地玩乐、租车及景点门票等旅游产品的咨询与协助。

李泽铭：预计业务利润不大

Blue Water Capital首席投资官李泽铭认为，由于找换服务业务的利润不大，预计不会为携程带来很大的帮助，即不会提高收入和利润，但可为客户提供更多便利。

携程经国家外汇管理局特许，于2015年推出了针对出境用户提供互联网货币兑换服务，另于2023年起在日本提供外币兑换服务，现于京都和福冈有门店。根据其网站，携程目前在内地25个城市提供取钞服务。携程去年度财报显示，其去年度汇兑收益3.16亿元（人民币，下同），2023年为2900万元，2024年则亏损1200万元；另有投资衍生工具。

香港国际机场的网站显示，现时有3间公司在机场提供外币找换服务，包括世界第二大货币兑换公司Global Exchange Group，其附属公司Global Exchange在机场9个地方提供服务；以及中银香港和汇丰。

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