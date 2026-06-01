汇丰据报力挽香港投行业务 艾桥智亲自洽淡项目 挖角摩通及高盛等同业

据彭博引述消息报道，汇丰（005）正加倍努力重振表现低迷的香港投资银行业务，行政总裁艾桥智及其核心高层亲赴香港向客户洽谈合作，以夺回市场份额，并大举向华尔街大行挖角，令汇丰目前在本港筹备的IPO上市项目急增至约40个，远超2025年全年的5个。

促团队接触400家主要客户

报道指，艾桥智及多名高层近月亲身在香港向客户推介交易项目，艾桥智更向大中华区的核心客户发送度身订做的影片，并敦促管理团队积极接触约400家主要客户，包括收购公司及对冲基金等。

屈臣氏上市由高盛及瑞银主导

汇丰此番举动，正值该行去年对投资银行部门进行全球重组后，引发一连串高层离职潮，甚至因而失落一个核心客户的重大跨境上市主导权。作为汇丰数十年旗舰客户的长和（001），旗下零售业务屈臣氏集团传出计划于伦敦及香港两地双重上市，集资额或超过20亿美元，惟目前由高盛及瑞银主导。此外，长和上月在无聘请任何财务顾问的情况下，直接抛售价值58亿美元的英国最大移动运营商股份，进一步反映汇丰面临的挑战。

汇丰发言人表示，该行在亚洲多项产品及服务中均处于市场领先地位，拥有强大的资本市场和顾问能力，该地区收入正录得增长，并持续提高大企业高价值交易的顾问市场份额。另消息指，汇丰未来仍有机会在屈臣氏的上市项目中获得一个角色。

香港IPO项目大增至40个

为配合重振计划，汇丰在过去一年为中国业务聘请十多名投资银行家，并从摩根大通、高盛等竞争对手中挖角。消息指，这场招聘行动似乎已初见成效，目前汇丰在亚洲拥有约70个IPO项目，当中包括40个香港项目，较2025年全年的5宗大幅增加 。近期成功获得包括为度假村运营商地中海俱乐部（Club Med）筹备上市，预期集资达5亿美元；另外亦获中国研发灵巧机器人手的初创公司Linkerbot委任负责今年启动的股份发售。

不过，据彭博编纂数据，摩根士丹利及中金公司（3908）为今年本港股票发售的最大安排行，汇丰目前仅排名第12位。若放大至不计日本的亚洲IPO管理排名中，汇丰今年市占率仅为0.8%，排名第34位，较10年前2014年的第5位大幅下滑。

虽然自艾桥智上任以来，汇丰大幅削减欧美股票资本市场业务以专注亚洲，但市场质疑汇丰无法再为其主要亚洲和中东客户提供全面进入伦敦和纽约等关键金融中心的渠道。伦敦独立分析师 Rupak Ghose更表示，汇丰与本地中资银行相比，将失去竞争优势。