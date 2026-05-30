学者指干预供应控烟成效有限 倡借鉴新西兰「烟草减害」策略 

本港近年积极控烟，2019至2025年烟支使用量大幅下降30%，其中在2023年及2024年便上调烟草税共73.5%。百家塔政策研究所的报告认为，加税令私烟问题恶化，建议本港仿效新西兰的控烟经验，透过合法纳管电子烟等减害替代品，鼓励成年传统烟民转换。

报告引述数据指，本港增加烟草税后，总烟草税收入跌幅高达40%。同时，完税烟的入口总数由28.9亿支大幅萎缩至14.6亿支，下挫逾68%。百家塔政策研究所创办人徐家健分析指出，虽然本港15岁及以上习惯每日吸烟人数由约57.7万人降至53.8万人，每日平均吸食量亦有减少，惟推算整体每日烟支使用量仅下降17%。

澳洲非法烟草市占逾半

报告引述被国际视为「控烟先驱」的澳洲为例。澳洲是全球最早实施全烟害警示统一包装的国家，并全面禁止另类烟产品。惟据澳洲官方数据估计，最新非法烟草市占率高达50%至60%，导致政府每年损失77亿至118亿澳元税收。报告分析，统一包装设计令「价低者得」成为市场竞争的唯一标准，烟民转吸平价私烟后，反而可能因价格较低而增加吸食量。

他指出香港过去30年间，由1982年至2012年三次扩大烟包警语面积，吸烟率的下降趋势并未见加速；而在2017年将警示图象扩大至85%后，2017至2019年间的吸烟率更罕有地由10.0%微升至10.2%。

新西兰合法纳管电子烟

相较之下，烟草税较温和的新西兰，私烟问题远比澳洲轻微，其最新吸烟率更降至6.8%，较澳洲的8.3%低出1.5个百分点。报告认为，新西兰成功的关键在于将「烟草减害」纳入国家公共衞生政策核心，透过合法纳管电子烟等减害替代品，鼓励成年传统烟民转换。

他指，针对市场供应的干预的成效有限有两大原因，第一是干预供应增加合法市场产品的成本，变相降低非法市场产品的相对价格，导致非法产品更吸引；其次是干预供应而没有提供合法减害替代品满足需求，需求会转向价钱平风险不明的非法产品。

徐家健认为，香港不应重蹈澳洲在统一包装的覆辙，建议当局在未经本地成效分析前应暂缓，并建议仿效澳洲设立「非法烟草与电子烟专员办公室」，以及参考新西兰将「烟草减害」纳入公共卫生策略的核心。