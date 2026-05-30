OpenAI据报伙花旗摩通筹备IPO 料数周内秘密交表 最快年内挂牌

据彭博报道，AI巨头OpenAI正与花旗集团及摩根大通商讨其即将进行的首次公开募股（IPO）相关事宜。据悉，OpenAI料于数周内秘密提交上市申请，最快今年内挂牌，与目前估值已反超前的劲敌Anthropic竞争。

料数周内秘密提交申请

彭博引述消息指，花旗（Citi）及摩通（JPMorgan）可能加入高盛（Goldman Sachs）及摩根士丹利（Morgan Stanley）的行列，共同参与OpenAI的上市准备工作。OpenAI预计在未来数周内秘密提交IPO申请文件，意味距离今年IPO的目标更进一步。

报道指出，OpenAI与花旗及摩通的讨论仍在进行中，最终名单仍有变数，预计未来将有其他投资银行加入承销团队。OpenAI、花旗及摩通的代表均拒绝就市场消息置评。

估值遭Anthropic反超前

OpenAI的上市时间，料将紧随马斯克旗下、有望以750亿美元规模成为史上最大型IPO的SpaceX之后；但预计上市步伐将早于另一AI劲敌Anthropic。据悉，Anthropic亦计划在今年底或明年初启动大型招股。

值得注意的是，Anthropic周四宣布完成高达650亿美元的融资，令其最新估值攀升至9,650亿美元，正式超越OpenAI先前公布的8,520亿美元估值。