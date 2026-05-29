滴滴近一年在港线上的士订单增3.3倍 称支持政府审慎发牌

政府就网约车规管提交文件，建议现阶段以一万为车辆许可证数目上限。本港网约车平台滴滴回应指，支持政府以审慎方式推动网约车规管制度起步，并披露在过去一年，该平台的香港线上的士订单总量，按年增长约330%。

滴滴表示，乐见香港网约车规管工作取得新进展，作为业界持份者，支持政府以审慎方式推动网约车规管制度起步，基于调研数据、整体交通运输需求及公共交通生态等因素，订立首阶段网约车牌照数目以一万起步。

滴滴冀灵活检讨牌照数目

该平台表示，随著制度逐步落地，也期望政府可持续参考市场供需变化、候车体验及服务覆盖情况，灵活检讨及优化牌照数目安排，确保整体行业服务质素，让市民和旅客受惠。



滴滴指出，进入香港市场超过10年，一直全力支持包括的士在内的本地交通行业，提升数码化服务能力。



滴滴称，继续与政府及业界伙伴紧密合作，结合平台技术与营运经验，提升市民和旅客的出行体验，包括充分发挥日后的士以及网约车运力，致力为乘客提供优质及收费水平合理的服务，推动香港智慧交通发展。

滴滴于2015年以「快的Taxi」品牌进入香港市场，2018年更名为「滴滴出行」，于2026年成为香港特区政府引进办重点企业之一。