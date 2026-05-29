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京东港澳618大促活动明晚开锣 全平台商品低至5折

商业创科
更新时间：19:51 2026-05-29 HKT
发布时间：19:51 2026-05-29 HKT

京东（9618）公布，2026年港澳618大促活动正式拉开帷幕，以「0运费 无门槛全场一件包邮」为核心优惠，叠加直降折扣、跨店满减、新人优惠、支付优惠及公屋安居福利，为港澳市民打造「又好又便宜」的极致购物体验，活动明晚8点起启动，将持续至6月20日结束。京东港澳相关负责人表示，这次618将继续坚持以用户为中心，通过简化玩法、直达优惠、联动本地伙伴，将跨境购物的便利与实惠带给每一位港澳市民。

京东指出，今年618期间，京东港澳推出多重购物福利，优惠力度加码，全平台商品低至5折，跨店消费每满200元再减30元（人民币，下同），港澳用户可领取总值高达6180元的购物补贴。该公司又指，平台针对港澳地区新用户推出专属权益包，包含面额1000减300元、500减100元的大额优惠券；大量1元新人专享商品；以及免运费券，首单免费送上门，为新用户提供首购体验。

推出更多贴合本地需求的活动

京东表示，聚焦香港公屋住户的民生刚需，京东香港期间联手AlipayHK发起「公屋安居购物节」并举行公屋租金缴费券大抽奖活动。活动主打「下单即送50港元AlipayHK租金缴费券」以及「抽高达价值3,000港元AlipayHK公屋租金缴费券」两大福利，透过将线上购物优惠与公屋租金缴费深度结合回馈香港市民，活动将延长至6月30日晚上11时59分截止。

京东港澳相关负责人表示，未来会持续深耕港澳市场，不断优化供应链与服务体系，推出更多贴合本地需求的活动，助力港澳消费市场持续繁荣。
 

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