日本金融机构获批用OpenAI防范网络风险 竞争对手Mythos引入计划或延迟四星期

据彭博报道，日本财务大臣片山皐月今日（29日）表示，部份日本金融机构将获准使用OpenAI的最新AI模型，以加强防范网络安全风险。同时，日本大型银行原定引入另一AI模型「Mythos」的计划或面临延迟。

片山皐月周五在东京与OpenAI首席战略官Jason Kwon会面后表示，从加强日本金融业网络安全防护能力的角度来看，引入OpenAI最新模型是一项重要且令人乐见的进展。惟她未有透露具体涉及哪些金融机构。

新模型Mythos掀黑客滥用忧虑

此次与OpenAI的合作，正值日本大型银行准备引入竞争对手Anthropic旗下AI新模型「Mythos」。惟该模型在检测软件漏洞方面具备前所未有的能力，但同时引发市场对黑客可能滥用该技术的忧虑。

为应对潜在威胁，日本当局本月已成立工作小组，成员包括三菱日联金融集团、三井住友金融集团及瑞穗金融集团三大银行，联同日本金融厅、资讯科技公司及金融业协会共同商讨对策。

另一方面，片山皐月透露，日本银行引入Mythos的进度或会稍为推迟。美国官员早前曾表示，日本银行将在两周内获得Mythos的使用权限，但她坦言，「在实际操作上，有时可能需要四个星期的时间。」

