SpaceX传降IPO估值至1.8万亿 冀最快6月11日定价 23间银行牵头IPO 

据彭博引述消息报道，由马斯克创办的太空探索企业SpaceX，目前正寻求在首次公开招股（IPO）中获得至少1.8万亿美元的估值，较早前传出的逾2万亿美元目标有所下调。不过，消息指公司最多集资约750亿美元，若成事仍将是史上最大规模的新股。

报道指，SpaceX经与顾问及投资者磋商后，目标估值有所下调。不过，IPO规模及估值等细节，通常会在定价前因应持份者的反馈而作出调整。目前讨论仍在进行中，公司或会因应路演期间投资人的反应，重新上调其目标估值。

报道指，SpaceX预计最快于6月4日启动正式路演，并最快于6月11日定价；惟挂牌时间表仍可能会延迟数天。

转型AI巨头 企图征服28.5万亿市场

值得注意的是，SpaceX在5月20日提交的IPO文件中，向投资者展示公司的业务演变，由最初专注制造可回收火箭及提供星链（Starlink）卫星网络服务，转型为一家提供AI服务及基础设施的巨头。公司甚至构想建设轨道数据中心，并征服规模高达28.5万亿美元的潜在市场。

事实上，SpaceX在今年2月宣布收购马斯克旗下的xAI，将AI聊天机器人Grok及社交平台X纳入版图。资料显示，当时的交易令SpaceX估值达1万亿美元，而xAI的估值则约为2500亿美元。

去年劲蚀逾49亿美元

财务数据方面，SpaceX在2025年的收入达187亿美元，较2024年的140亿美元有所增长；不过期内业绩却由盈转亏，从2024年录得7.91亿美元利润，转为2025年大幅亏损49.4亿美元。

是次IPO由高盛、摩根士丹利、美国银行、花旗集团及摩根大通，联同其余18家银行共同牵头。公司正式名称为Space Exploration Technologies Corp.，预计将在纳斯达克及德州纳斯达克挂牌，股份代号为「SPCX」。