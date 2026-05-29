Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

戴尔首季收入升88%远胜预期 大幅上调业绩指引 盘后狂飙近四成 

商业创科
更新时间：10:11 2026-05-29 HKT
发布时间：10:11 2026-05-29 HKT

受AI伺服器需求持续爆发推动，电脑硬件巨头戴尔科技（Dell）第一季度收入按年大涨88%至438亿美元，远超市场预期；同时公司大幅上调2027财年收入指引至约1,670亿美元。受强劲业绩刺激，戴尔股价于周四（28日）美股盘后疯狂飙升近40%，高见443.86美元。 

业绩显示，戴尔第一季度录得收入438亿美元，远超分析师平均预期的355亿美元；剔除部分项目后，单季每股盈利录得4.86美元，亦大幅高于市场预期的2.99美元。

AI伺服器积压订单达513亿美元

戴尔副主席兼营运总监Jeff Clarke表示，公司首季获得244亿美元的AI订单，单季实现161亿美元的AI伺服器销售额，而截至本季度末，AI伺服器的积压订单已高达513亿美元。他直言，「AI机遇未见有放缓迹象。」

同时，戴尔亦全面上调业绩预测，将截至2027年1月的全年收入预测，由原先预期的1,380亿至1,420亿美元，大幅调升至1,650亿至1,690亿美元。其中，AI伺服器销售预计将贡献600亿美元，高于先前预期的500亿美元；公司同时将全年经调整每股盈利（EPS）预测由12.90美元上调至17.90美元。

另外，搭载传统中央处理器（CPU）的伺服器需求亦同样带动业绩造好，该部门季度收入达到85亿美元，按年近乎翻倍。而包含个人电脑（PC）的业务部门收入亦增长17%至146亿美元，高于市场预期的129亿美元，主要受到企业销售带动。

「每天重新定价令客户感到痛苦」

随著全球存储晶片价格上涨，戴尔透过灵活定价和优化供应链来控制成本及提高利润率。Jeff Clarke在分析师电话会议上坦言，「在目前的通胀环境下，我们几乎每天都在重新定价，这确实让客户感到痛苦，但短期内这情况恐怕难以改变。」

 特朗普斥百万美元买入戴尔股票

值得注意的是，在公布业绩前夕的周三，美国军方宣布向戴尔授予一份价值高达97亿美元的巨额合约，由戴尔协助处理微软软件许可事宜。

另外，据强制性披露文件显示，现任美国总统特朗普的投资组合在今年首三个月执行了逾3,600笔交易，其中在2月份斥资高达100万至500万美元买入戴尔股份。在买入股份后仅9天，特朗普在一场公开活动上，高调称赞戴尔创办人Michael Dell及其妻子承诺捐资62.5亿美元的慈善举动，更现场呼吁支持者，「大家去买部戴尔电脑吧。」

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
向太爆一顶流男星当众向她下跪 为认契妈不理巨星身份 向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
向太爆一顶流男星当众向她下跪  为认契妈不理巨星身份  向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
影视圈
12小时前
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
时事热话
17小时前
「星球大战」式灭蚊｜国产神器激光每秒击落30多只 众筹达$1950万海外爆单︱有片
00:17
「星球大战」式灭蚊｜国产神器激光每秒击落30多只 众筹达$1950万海外爆单︱有片
奇闻趣事
3小时前
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
影视圈
17小时前
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？
饮食
2026-05-27 19:23 HKT
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
生活百科
22小时前
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
影视圈
2026-05-28 09:00 HKT
印度集体婚礼 42准新郎盛装赴会 最后0新娘现身
即时国际
7小时前
周亦卿2015年立遗嘱前9日赠长女周莉莉5432万元支票及五女周蕙蕙花园台单位，周莉莉收支票之余，对五妹亦获赠物业感到不满。资料图片
其士争产案丨2015年遗嘱订立前9日收父亲5432万元 周莉莉对周蕙蕙亦获赠花园台物业感不满
社会
16小时前
「热就出厅坐！」33.7度高温 工人姐姐早1小时开冷气被公审 网民起底雇主惊揭更凉薄前科｜Juicy叮
「热就出厅坐！」33.7度高温 工人姐姐早1小时开冷气被公审 网民起底雇主惊揭更凉薄前科｜Juicy叮
时事热话
20小时前