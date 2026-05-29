戴尔首季收入升88%远胜预期 大幅上调业绩指引 盘后狂飙近四成 

受AI伺服器需求持续爆发推动，电脑硬件巨头戴尔科技（Dell）第一季度收入按年大涨88%至438亿美元，远超市场预期；同时公司大幅上调2027财年收入指引至约1,670亿美元。受强劲业绩刺激，戴尔股价于周四（28日）美股盘后疯狂飙升近40%，高见443.86美元。

业绩显示，戴尔第一季度录得收入438亿美元，远超分析师平均预期的355亿美元；剔除部分项目后，单季每股盈利录得4.86美元，亦大幅高于市场预期的2.99美元。

AI伺服器积压订单达513亿美元

戴尔副主席兼营运总监Jeff Clarke表示，公司首季获得244亿美元的AI订单，单季实现161亿美元的AI伺服器销售额，而截至本季度末，AI伺服器的积压订单已高达513亿美元。他直言，「AI机遇未见有放缓迹象。」

同时，戴尔亦全面上调业绩预测，将截至2027年1月的全年收入预测，由原先预期的1,380亿至1,420亿美元，大幅调升至1,650亿至1,690亿美元。其中，AI伺服器销售预计将贡献600亿美元，高于先前预期的500亿美元；公司同时将全年经调整每股盈利（EPS）预测由12.90美元上调至17.90美元。

另外，搭载传统中央处理器（CPU）的伺服器需求亦同样带动业绩造好，该部门季度收入达到85亿美元，按年近乎翻倍。而包含个人电脑（PC）的业务部门收入亦增长17%至146亿美元，高于市场预期的129亿美元，主要受到企业销售带动。

「每天重新定价令客户感到痛苦」

随著全球存储晶片价格上涨，戴尔透过灵活定价和优化供应链来控制成本及提高利润率。Jeff Clarke在分析师电话会议上坦言，「在目前的通胀环境下，我们几乎每天都在重新定价，这确实让客户感到痛苦，但短期内这情况恐怕难以改变。」

特朗普斥百万美元买入戴尔股票

值得注意的是，在公布业绩前夕的周三，美国军方宣布向戴尔授予一份价值高达97亿美元的巨额合约，由戴尔协助处理微软软件许可事宜。

另外，据强制性披露文件显示，现任美国总统特朗普的投资组合在今年首三个月执行了逾3,600笔交易，其中在2月份斥资高达100万至500万美元买入戴尔股份。在买入股份后仅9天，特朗普在一场公开活动上，高调称赞戴尔创办人Michael Dell及其妻子承诺捐资62.5亿美元的慈善举动，更现场呼吁支持者，「大家去买部戴尔电脑吧。」