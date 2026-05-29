人力顾问指深度应用AI才能保饭碗 吁企业聘请更多年轻人「用AI做大个饼」

近年AI技术正冲击著各行各业，人力资源公司高奥士国际人才集团联合创办人兼执行董事陈家成接受《星岛》访问时表示，AI时代下，估计被率先取代的是高度重复性职位，建议各行各业的员工要深度使用AI和加强人际关系联系，以适应AI时代的发展，并呼吁企业应给予年轻人更多机会。

人际关系属AI技能必修科

陈家成表示，标准化电话客服、初级文件处理等职位易被AI工具所取代，但是市场对于「AI应用层」的人才需求亦正加速涌现，所以各行业人才要深度使用AI而非浅层接触，把AI当作提升效率和赋能的工具；还要强化人际关系，「人与人之间的联系是AI不可替代的部分」。

他还呼吁，企业不能将引入AI工具视为裁员理由，而是应承担起社会责任，给予更多机会予年轻人，如企业可透过内部培训帮助员工掌握AI工具，提升工作效率和做好业务扩张，「用AI做大个饼，而非零和游戏」。

高奥士国际人才集团举办活动，陈家成（左）指，企业对人才类型的需求已强调「重质不重量，宁缺勿滥」，复合性人才十分重要。

各行业抢复合型人才

谈及企业对人才需求的变化，陈家成表示，近两年来企业对人才类型的需求已强调「重质不重量，宁缺勿滥」，具备复合性能力人才变得十分重要，即他们既要掌握本领域的核心技术，又要具备AI工具应用能力，还需拥有管理技能。他还引述调查数据指，62%的企业正在积极寻求复合型人才，而且还是「各行各业都在抢人才」。

相关新闻：大湾区企业离职率达11% 「混合型科学人才」需求仍迫切 高奥士：企业招聘趋审慎

港人赴湾区内地发展水土不服 宜认清自身优势

近年不少香港人才赴大湾区发展，但是两地具备不同的职场文化。陈家成坦言，香港人才赴大湾区发展的确面临著文化差异的挑战，建议香港人才要主动以开放心态接纳新环境，同时不必参与当地的「内卷式竞争」，并强调最重要的是在于找准自身差异化优势，包括认清香港人才的核心竞争力在于国际化视野和语言、熟悉普通法体系、重视合规经营、能高效联通国际市场等，总言之，香港人才去大湾区发展不是去竞争，而是双向互补。

他还建议，香港人才去大湾区发展，首先必须亲自走进大湾区观察和了解，「不能凭空想像」，并要尽快建立在当地「朋友圈」，即社交网络，配合自己事业发展。

企业招聘活跃度显著回升

去年高奥士国际人才集团招聘服务总收益按年增加4.4%至8007.5万元。陈家成表示，该业务收益增加主要由于市占率持续扩大，带动营收和利润提升；整体经济环境改善，2023至2024年最困难的阶段已经过去，企业招募活跃度显著回升；及公司制定了「扎根香港，联系深港、背靠祖国、面向世界」的明确策略，让客户结构不再局限于香港，而是覆盖整个大湾区。

他还透露，公司未来将会继续将香港视为发展桥头堡，包括透过举办产业论坛、发布人才报告等方式唤醒本地企业对人力资源价值的认知，搭建起政府、企业、人才三方协同桥梁，同时还会依托在粤港澳大湾区及新加坡、上海等地的业务网络积极协助内地企业出海。