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特朗普政府据报洽注资无人机公司 或包括小特朗普持股公司

商业创科
更新时间：16:50 2026-05-28 HKT
发布时间：16:50 2026-05-28 HKT

据《华尔街日报》引述消息报道，特朗普政府近月与一批私营无人机公司磋商融资协议，以提升国内产能，并降低这类日益重要的武器的成本。至于参与讨论的机构包括战略资本办公室，为拜登政府时期设立的一个贷款机构，专门为被视为国家安全供应链关键环节的企业提供资金支持。

料涵盖债务和股权投资

报道指出，有关协议谈判仍处于磋商阶段，五角大楼的谈判代表在敲定任何条款前仍在对相关公司进行审查。不过，其中一些知情人士表示，部分协议可能会通过不同融资机制，同时涵盖债务和股权投资，从而让美国政府持有这些公司的部分所有权。

报道又指，五角大楼已锁定了几家可能获得资金的公司，其中包括曾拿下美国陆军侦察无人机供应合同的Performance Drone Works（PDW）；小特朗普（Donald Trump Jr.）为股东兼顾问委员会成员的无人机零部件供应商Unusual Machines；以及获红杉资本（Sequoia Capital）投资、主要制造小型第一人称视角无人机的初创公司Neros Technologies。

据五角大楼介绍，战略资本办公室拥有约2,100亿美元的贷款权限，而且先前已在关键矿物领域进行了多项投资布局。此外，五角大楼先前的投资多采用有条件贷款形式，要求企业达到特定指标后方可获得资金。

符合「无人机主导」计划目标

事实上，有关举措与五角大楼的「无人机主导」（Drone Dominance）计划目标一脉相承，该计划投资11亿美元，目标是在2027年底前储备约30万架低成本攻击无人机。许多国防官员表示，美国必须大幅提升制造能力并压低成本，以达成目标。

根据2025年的一项估算则显示，美国每年最多能制造约10万架无人机。相比之下，乌克兰去年的无人机产量约为400万架。无人机行业亦长期批评美国国防部采购量不足，无法为未来的产能扩张提供资金支撑。

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