TikTok母企字节跳动传自行研发CPU 确保业务不受掣肘

据路透引述消息人士透露，面对人工智能基建需求日益增长，加上晶片价格飙升及供应持续短缺，TikTok母公司字节跳动正著手研发自家的中央处理器（CPU），以确保其业务扩展计划不受掣肘。

已接触多个外部合作伙伴

消息指，字节跳动研发的专属CPU，主要目标是部署于自家伺服器及数据中心，以支援内部营运。目前公司亦正筹备大规模推出包括Coze平台在内的AI代理产品。据悉，该公司已接触多个外部合作伙伴，协助进行晶片的设计工作，并为代工生产的产能铺路。惟该项目目前仍处于初步阶段，字节跳动对有关报道亦未有回应。

为寻求最切合长远数据中心需求的方案，报道指出，字节跳动目前正采取双轨并行策略，同时探索基于软银旗下的Arm架构，以及开源的RISC-V架构晶片设计。报道称，同时开发多款设计的做法在科技巨企中颇为常见，可以在大规模量产前充分测试不同选项。

晶片按季加价最多35%

事实上，字节跳动的举动亦反映目前晶片市场供应紧张，以及成本高昂的困境。消息人士指，字节跳动目前主要向英特尔（Intel）及超微半导体（AMD）采购CPU，惟两大厂近期按季加价幅度高达10%至35%，促使字节跳动加快内部自主研发的替代方案。

英特尔早前曾警告，中国客户的伺服器CPU交货期或长达半年；而AMD行政总裁苏姿丰上周亦坦言全球CPU市场「供不应求」，需求超出预期且供应樽颈预计将会持续。

外企也积极开发自研CPU

报道分析指，AI产业正迅速转向「推理」（Inference）阶段，在此阶段，AI模型被部署来执行更复杂的代理任务，这需要CPU具备更高能效，并需与Nvidia图形处理器（GPU）协同运作。

为降低成本及针对特定工作负载量身定制效能，包括Google、亚马逊及微软在内的国际科技巨头，亦正积极开发自研CPU。与此同时，Nvidia亦正拓展GPU以外的版图，早前发布全新「Vera」中央处理器，并利用晶片初创Groq的技术构建AI系统，冀在规模达2,000亿美元的CPU市场中捍卫其AI晶片霸主地位。