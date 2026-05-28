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富途及长桥清理虚假证明开户及空仓账户 吁内地客及时更新资料

商业创科
更新时间：15:02 2026-05-28 HKT
发布时间：15:02 2026-05-28 HKT

随着中证监封堵非法跨境证券业务后，据内媒《 第一财经》指出，近日富途及长桥均已对使用虚假证明材料开户的账户、无资产和持仓的空账户进行销户处理。同时，富途牛牛App在「账户」栏新增了一项「更新身份信息」快捷入口，并配套一份「关于更新身份信息的说明」，提示客户若持有符合要求的境外身份证明，更新信息后，账户交易、资金存取等各项业务与功能均不受任何影响。

持境外身份证明不受新规影响

根据富途说明指出，「部分客户在开户后取得了境外身份及相关证件，但部分账户仍留存较为早期的身份信息。为保障您的账户合规管理，特此提醒大家及时更新身份信息」。

该说明又提示，如客户持有境外身份证明，建议及时完成资料更新，包括「中国香港永久性居民身份证」、「中国香港非永久性居民身份证（临时身份证）」、「中国香港工作签证/留学签证」、「新加坡永久居民身份证（PR）/新加坡工作准证（EP/SP/WP）/学生准证等」，以及「其他境外合法身份证明」。

此外，富途客服人员称，新规只影响「只持有中国内地身份证或内地护照的投资者」，其他身份类别不受影响；同时，持有境外身份证明无关在开户前还是开户后，现在持有符合要求的境外身份证明就不受影响。

曾有客户伪造「境外生活证明」

另一方面，长桥在致客户的告知中也称，监管要求清理的范围主要针对两类账户，分别为使用可疑或伪造文件开立的投资账户，以及零结余不动投资账户。至于正常合规开立、有真实资产与持仓的账户，不在此次清理范围内。

报道又提到，过往中证监发文推进富途、老虎非法跨境展业整治，提出「有效遏制增量，有序化解存量」后，两家公司虽然宣称已关闭内地居民开户通道，但仍有「漏洞」，例如一些境内投资者通过伪造「境外生活证明」（如境外地址、煤气水电单据等）在部分券商平台上开户。

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