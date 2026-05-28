Meta推AI聊天机械人订阅服务 最平月费7.99美元

Meta首次向消费者销售其AI聊天机器人订阅服务，并分为两个等级，其中基础级别名为Meta One Plus，月费7.99美元（约62港元），面向频繁使用Meta AI生成图片和影片，以及进行复杂推理的用户；更高级别的Meta One Premium月费为19.99美元（约156港元），包含与Meta One Plus相同的功能，但使用额度更高。

新加坡、危地马拉和玻利维亚先上线

据彭博报道，Meta新推出的订阅服务，料有助于部分抵消其在AI领域高达数千亿美元的支出，并将率先在新加坡、危地马拉和玻利维亚上线，之后还会逐步扩展至更多国家。

报道指出，用户仍可免费使用Meta AI聊天机器人进行图像和影片生成，但频繁使用后会受到次数限制。惟Meta拒绝透露各级别的具体使用上限，但表示Premium版本的可用额度大幅高于基础版本。

受消息影响，Meta周三股价收报635.26美元，升3.74%，并且已经是连升第5个交易日，累升逾5%。

