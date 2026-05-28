银行收紧内地客开户 记者实测各大行 工银交银职员称暂停 建银：无法保证获批 汇丰指仍可申请

据彭博引述消息报道，本港银行正加强审查内地客户开立储蓄及投资帐户的申请，部分在港经营的大型中资银行更已暂停为内地居民开设投资及财富管理帐户。就此，《星岛头条》记者今早致电多间大型中资银行的客户服务热线查询。其中，中国工商银行（亚洲）及交通银行（香港）职员明确表示，现已暂停为内地居民开设投资及理财帐户，直至另行通知；中国建设银行（亚洲）的职员则指，内地客户仍可尝试亲身前往香港分行办理手续，惟无法保证申请最终能否获批。

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中银香港：港漂可立即开户

至于尚未取得香港居留权、俗称「港漂」的内地人士能否如常开设投资及财富管理帐户，中银香港职员表示，相关客户如持要有香港身份证，可立即开户；一般内地客户则可亲临香港分行办理手续，并须带备齐全文件，包括内地身份证、往来港澳通行证、入境纸以及保险公司发出之缴费收据，或最近3个月证券公司流水帐及最近3个月银行出粮户流水帐。

中银香港职员表示，一般内地客户可亲临香港分行办理手续，并须带备齐全文件。

汇丰：身处香港可即时申请户口

记者亦以港漂身份前往汇丰银行柜台查询，职员表示只要持有香港身份证，无需永久居民身份证，亦可以在香港开设户口，并可透过网上理财开设证券户口。另外内地居民只要身处香港，透过扫码便可即时申请银行户口。

招商银行香港分行专员回复表示，持有内地身份证的客户，以及「港漂」客户，均可在该行新开投资及财富管理帐户，两类客户可用内地证件或香港身份证办理。职员指现时开户需填写「客户帐户证明书」，并透过手机应用程式提交开通财富帐户申请。

不过，部分银行的查询渠道则未能接通，记者多次致电中信银行（国际），客户热线均线路繁忙；光大银行香港分行职员则要求以电邮方式提出查询；兴业银行香港分行的客户热线则一直处于断线状态，暂时未能取得回复。

银行名称 开设投资及财富管理帐户情况 具体要求及备注 中国工商银行（亚洲） 🔴 已暂停 现已暂停为内地居民开设投资及理财帐户，直至另行通知。 交通银行（香港） 🔴 已暂停 现已暂停为内地居民开设投资及理财帐户，直至另行通知。 中国建设银行（亚洲） 🟡 不保证获批 内地客户仍可尝试亲临本港分行提交申请，惟无法保证最终能否获批。 中国银行（香港） 🟢 可办理 港漂（持香港身份证）：可即时开户。

一般内地客户：须亲临分行，带备内地身份证、港澳通行证、入境纸，以及保险缴费收据或最近3个月证券/出粮户口交易纪录。 汇丰银行 🟢 可办理 港漂（持香港身份证）：可在港开户，其后可透过网上理财开立证券帐户。

一般内地居民：身处香港境内可透过扫描二维码即时申请。 招商银行香港分行 🟢 可办理 持内地证件或香港身份证均可办理；开户须填写「客户帐户证明书」，并透过手机App提交申请。 中信银行（国际） ⚪ 未能确认 客户服务热线线路繁忙，未能接通。 光大银行香港分行 ⚪ 未能确认 职员要求以电邮方式提出查询，暂未获回复。 兴业银行香港分行 ⚪ 未能确认 客户热线一直处于断线状态，暂未获回复。

银行增声明条款 客户需说明资金来源

彭博报道指出，银行提高了内地申请人开立储蓄帐户的门槛，并加强了尽职审查要求。同时，香港监管机构已指示银行对潜在客户增加新的声明条款，强制他们确认投资帐户的资金来源来自中国内地以外地区。

香港银行公会发言人表示，银行业界会配合相关监管机构的最新指引进行检查，确保开户流程合规及高效运作；整体而言，指引对开户流程影响不大。

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