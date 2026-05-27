越秀地产向母企售非核心业务非简单「输血」 内房市场底仍需观察

越秀地产（123）宣布，拟与其控股股东广州越秀集团之全资附属公司就多项资产及业务订立转让协议，剥离非核心区域持有型资产及非核心业务，以进一步优化资讯结构，聚焦房地产开发核心主业，是次交易资产及业务涉及南沙国际金融中心、云谷产业园及S1栋楼宇、智谷产业园、毕节酒店及康养业务。

聚焦核心城市

越秀地产财务分管领导张向国表示，本次交易预计将为公司带来44.6亿元（人民币，下同）现金回流，有助加速去库存，资金将主要用于核心城市、核心地段、核心地块的优质项目投资。他指，未来将持续聚焦杭州、上海等六大核心城市，强化产品力与销售力，在当前市场环境中提升竞争优势，且短期内公司暂不新增商业资产投入。

他表示，公司目前三大主业为房地产开发、商业、物业服务，短期不会彻底剥离多元业务，整体采取动态管理，视市场企稳情况适时调整。

内房仍处于「去库存」阶段

谈及内房走势，越秀集团资本经营部总经理潘勇强指，目前房地产仍处于「去库存」阶段，多数房企仍以价换量加速去库存，因此市场底仍在观察中。

他续指，公司今年住宅销售目标维持约1000亿元，预计可达到或略高于去年水平，主要透过清广州库存、优化去化结构实现。