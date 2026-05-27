国泰增购2架空巴A350F货机 目标成全球最佳货运航企
更新时间：16:56 2026-05-27 HKT
发布时间：16:56 2026-05-27 HKT
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国泰（293）旗下国泰货运宣布，已行使购买权增购两架空中巴士A350F货机，以进一步扩充机队，连同于2023年公布订购的6架同型号货机，国泰货运就A350F货机的总订单数量将增至8架。
空巴订单增至8架 与20架波音机组机队
国泰表示，该8架全新A350F货机，将配合国泰货运现有的20架波音747货机，成为一支更强大的机队。该集团续指，除货机外，国泰货运亦利用国泰集团客机腹舱提供运力，透过其广泛的客运网络，运送货物前往全球超过100个目的地。
林绍波：反映国泰对长远发展信心
国泰集团行政总裁林绍波表示，国泰进一步强化机队，为香港枢纽提供更紧密的货运连系，该策略投资亦反映国泰对长远发展的坚定信心，同时支持国泰货运成为全球最佳货运航空公司的目标。
他重申，正投资远超1,000亿元于机队、客舱及贵宾室产品，以及数码创新，这些投资将提升顾客体验，并在三跑道系统的带动下，巩固香港国际航空枢纽的地位。
国泰指出，新一代货机有助巩固香港全球领先国际航空货运枢纽的地位，并加强香港、内地与及国泰全球网络覆盖市场之间的货运连系，此举亦有助该集团实现可持续领导地位的目标。
集团新飞机订单逾100架
国泰集团正落实更新及扩展全机队的计划，已订购逾100架新飞机，涵盖窄体机、区域宽体机、长途宽体机及大型货机。
国际货运资讯机构Accenture Cargo数据显示，国泰集团的跨境航空货运运力，位列全球前五大航空货运公司。
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