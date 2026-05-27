港华智慧能源料内地天然气用气量增1%至2% 供应量未有短缺

港华智慧能源（1083）在股东周年大会（AGM）后举行记者会，该公司行政总裁黄维义预计，公司今年度内地天然气用气量按年增长1%至2%，城市燃气价差有空间上调每立方米1仙人民币，另可再生能源销售有双位数字增长。

天然气供应来源很多

港华智慧能源作为中华煤气（003）在内地经营的公用事业附属公司，黄维义指出，内地的天然气供应来源很多，包括新疆、内蒙、四川、中亚等地，而液化天然气（LNG）来自中东、马来西亚，暂时城市燃气供应量未见有短供问题。

燃料费有加价压力

他又透露，供港用的制气原料为石脑油和天然气，分别占约4成和6成。天然气是来自澳洲，为2006年签订的25年合约，期间价格不变，故不会受中东战争影响；但石脑油来自马来西亚、印尼和新加坡，其现时价格与年初相比已上升接近1倍。他解释，由于燃料费调整会随著来气价格而每月作调整，故有加价压力。

用气量增长取决新增客户

内地方面，他指整体用气量增长取决于新增客户数量，以及工业用气量有否提高，后者与经济环境和美国关税等相关。美国关税刚推出时，中国工业客户暂时停一停，评估关税带来的影响，如果其在海外设有厂房，会转换海外厂房生产。不过，随著中美关系缓和，现时看到工业方面稳定，且慢慢上升。

港华智慧能源采取「资产管理规模」（Assets under Management, AuM）策略，引入战略投资者，共同投资优质可再生能源项目，以分散投资风险、降低开支压力。截至去年底止，该公司的光伏并网规模2.8吉瓦，当中一半有合作方。他表示，公司至少会持有30%资产拥有权，以保障话语权，又预计今年6月底光伏并网规模约3.2吉瓦，今年底会上升至3.8吉瓦，另今年底光伏发电量30亿度电。

