传台积电3纳米制程产品下半年加价15% 明年或再加一成

据台湾媒体报道，台积电（TSM）计划于下半年调高3纳米先进制程产品报价，幅度高达15%，明年更可能再加价5%至10%。该股周二在美国股价收报412.32美元，升约1.9%；年初至今则累升逾35%。

3纳米产能持续满载

报道指出，今次加价并非单一客户的急单所致，而是整体先进制程供需结构的根本性转变，随着AI加速器、ASIC客制化晶片、旗舰手机与高效能运算（HPC）需求同步爆发，已令台积电3纳米产能持续满载。

留意6月4日股东会

目前台积电主力厂区Fab18稼动率维持高档，即使今年初3纳米月产达13万片，并已于第二季逐步增至16万至17.5万片水平，惟AI需求增长速度仍远超市场预期，客户排队状况未明显缓解。

另一方面，台积电董事长魏哲家预计会于6月4日股东会上，就AI需求、先进制程布局与海外扩厂进展作进一步说明。

