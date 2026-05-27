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领展完成逸东商场资产提升 举办一系列社区活动配合亮相

商业创科
更新时间：13:59 2026-05-27 HKT
发布时间：13:59 2026-05-27 HKT

领展（823）宣布，旗下逸东商场的资产提升项目已顺利完成，进一步巩固其作为服务东涌西的社区零售枢纽角色。

集团表示，逸东商场位于大屿山核心地段，总楼面面积近11万平方呎，汇聚多元化民生商户、餐饮选择及生活配套，并设有区内最大型鲜活街市「 香港街市—逸东邨」，一直是区内居民日常购物及社区交流的主要场所。

以「Hike and Seek」为主题

是次改造以「Hike and Seek」为主题，灵感源自大屿山独特的自然景观及周边户外景点，融入自然元素的设计，提升购物环境，并巩固商场作为休闲探索及户外活动门户的定位。

逸东商场的资产提升项目已顺利完成。
逸东商场的资产提升项目已顺利完成。

此外，为配合商场全新亮相，领展于5月下旬至8月上旬举办一系列社区活动，以充满童年回忆的「纸飞机」为概念，由大东山近距离欣赏飞机升降，到香港街市内寻觅怀旧小店，再延伸至大屿山自然风光， 透过飞行的意象，带出探索和定向的精神。

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