港铁称铁路工程进展良好 古洞站明年落成 派息需考虑现金流等需要

港铁（066）主席金泽培表示，过去一年本地铁路工程进展良好，陆续落成后将配合北部都会区发展，包括第100个港铁车站的古洞站将于明年落成。他表示，建设新铁路需要融资，港铁一直采取审慎及长期财务安排，亦以不同货币、不同地区、不同类型等工具进行融资。至于派息，他称会考虑现金流、业务表现和资金需要。

期望零售商务业务稳定

港铁举行股东周年大会上，金泽培指出，最近楼市相对畅旺，港铁按市况推出土地，并指影响楼市有多项因素，包括经济状况、利率走向、股市情况及供求等。他又指，期望港铁的零售商务业务继续保持稳定。

继续提升高铁服务

他表示，高铁乘客量屡创新高，该集团将继续提升高铁服务，有利香港与内地的经济发展及人文交流，更好融入国家发展大局。他又指，港铁亦在内地不同省市拓展铁路业务，例如将香港车站商务模式推展到成都及西安，推动当地车站商务发展及消费。

列车服务准点率99.9%

同场的港铁行政总裁杨美珍表示，过去一年香港车务营运稳定，每日平均载客量逾570万人次，当中跨境和高铁服务持续增长，截至4月底分别按年升9%和14%。她又指，本地客流量保持平稳，列车服务准点率维持99.9%的高水平。

