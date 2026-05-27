Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港铁称铁路工程进展良好 古洞站明年落成 派息需考虑现金流等需要

商业创科
更新时间：13:38 2026-05-27 HKT
发布时间：13:38 2026-05-27 HKT

港铁（066）主席金泽培表示，过去一年本地铁路工程进展良好，陆续落成后将配合北部都会区发展，包括第100个港铁车站的古洞站将于明年落成。他表示，建设新铁路需要融资，港铁一直采取审慎及长期财务安排，亦以不同货币、不同地区、不同类型等工具进行融资。至于派息，他称会考虑现金流、业务表现和资金需要。

期望零售商务业务稳定

港铁举行股东周年大会上，金泽培指出，最近楼市相对畅旺，港铁按市况推出土地，并指影响楼市有多项因素，包括经济状况、利率走向、股市情况及供求等。他又指，期望港铁的零售商务业务继续保持稳定。

继续提升高铁服务

他表示，高铁乘客量屡创新高，该集团将继续提升高铁服务，有利香港与内地的经济发展及人文交流，更好融入国家发展大局。他又指，港铁亦在内地不同省市拓展铁路业务，例如将香港车站商务模式推展到成都及西安，推动当地车站商务发展及消费。

列车服务准点率99.9%

同场的港铁行政总裁杨美珍表示，过去一年香港车务营运稳定，每日平均载客量逾570万人次，当中跨境和高铁服务持续增长，截至4月底分别按年升9%和14%。她又指，本地客流量保持平稳，列车服务准点率维持99.9%的高水平。
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光 孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦 揸机与粉丝自拍展绅士风度
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
影视圈
5小时前
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
生活百科
2026-05-26 13:12 HKT
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
影视圈
20小时前
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
生活百科
21小时前
「你跳楼死唔紧要，咪影响我层楼！」网民热议父母最伤透心的一句话：呢句原来未算最尽？｜Juicy叮
「你跳楼死唔紧要，咪影响我层楼！」网民热议父母最伤透心的一句话：呢句原来未算最尽？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
05:23
星岛申诉王 | 殡仪经纪称被报梦「床边指点拣灵堂」 家属斥连串谎言：连姓氏岁数都写错
申诉热话
7小时前
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
旅游
22小时前
暑假游学新玩法！生态探索×国际足球营 培养小朋友解难能力
教育资讯
6分钟前
夏天香蕉放室温容易坏！专家教5步保鲜秘诀 保存1个月不软烂发黑
夏天香蕉放室温容易坏！专家教5步保鲜秘诀 保存1个月不软烂发黑
食用安全
7小时前
「鼎爷女友」儿子马贯东亲父曝光  跟Viva离婚多年去年离世  马贯东从没怨恨披麻戴孝送最后一程
「鼎爷女友」儿子马贯东亲父曝光  跟Viva离婚多年去年离世  马贯东从没怨恨披麻戴孝送最后一程
影视圈
22小时前