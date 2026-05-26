奥特曼称判断AI影响「错误」 实测AI代复电邮后 叹人类互动难取代 

OpenAI行政总裁奥特曼周二以视像形式出席澳洲联邦银行于悉尼举办的会议时表示，最初曾担忧AI会对全球就业水平造成影响。他坦言，自2022年推出ChatGPT以来，管理层对技术发展的预测「大致准确」，但对社会及经济影响的判断却「相当错误」。

原以为AI会淘汰更多白领

奥特曼称，「我很高兴在这方面判断上犯错了。我原以为AI发展至今，会淘汰更多初级白领职位，但实际上并未发生。」

奥特曼指出，虽然AI在许多行业扮演日益重要的角色，但就业中仍有「人类部分」是无法被取代的。他透露，曾尝试用AI代为回复Slack及电邮讯息，但最终仍决定亲自处理部分讯息。奥特曼表示，「当AI回复『这是Sam的AI』时，这让我深刻体会到，我们真的很在乎人与人之间的互动。」他直言，无法想像在短期内将这些互动完全外判予AI。

不会出现「就业末日」

他表示，这番体会令他相信，许多职位所需的人际交流无法被AI取代。「这令我更新了看法，未来的就业市场样貌很可能与我们原先设想的截然不同，不会出现业内部分公司所鼓吹的『就业末日』。」