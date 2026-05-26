前软银经理创AI特训班 单日收费20万 教银行分析业绩及创业家行为

面对AI浪潮，大型银行正积极招募更多AI专家，同时缩减传统银行职位。据彭博报道，两名前软银（SoftBank）基金经理看准商机，创立初创公司Wall Street Prompt，专门为大型银行及创投基金员工提供AI应用特训，单日收费高达2.5万美元（约19.5万港元），目前订单已排满至两个月后。

结合FBI所用行为分析

报道指，Wall Street Prompt由31岁的Dave Wang及30岁的Felipe Sinisterra于2025年7月创办，两人均曾任职于软银旗下基金。他们早前向纽约一间创投基金员工授课，示范如何利用Google的AI模型Gemini分析创业者的汇报影片，并结合联邦调查局（FBI）所用的行为分析方法的网络应用程式，透过解读肢体语言及面部表情等视觉线索来寻找潜在风险。

此外，他们亦教授如何利用OpenAI的ChatGPT及Anthropic的Claude，分析企业业绩电话会议纪录，从中找出最能左右市场走势的言论。该系统会进行情绪分析，并将管理层的言论转化为数据模型，以预测未来的财务表现。Sinisterra直言，「目前人们将AI视为一种优势及进攻手段，但未来AI将会变成一种必需品。」

值得注意的是，这样一天的培训费用高达2.5万美元，而且他们的课程预约已经排满未来的两个月。

不少大行裁员及开发AI

据悉，Wall Street Prompt的客户包括普信集团（T. Rowe Price）、花旗及美银。报道指，普信集团邀请两人为其投资专业人员提供培训；花旗与美国银行则委托他们为外部基金客户举办培训课程。

早前报道指，尽管花旗、富国银行及美国银行今年首季收入创下历史新高，但仍合共裁减逾5,000个职位。此外，摩根大通早前已向大部分员工推出生成式AI工具LLM Suite；高盛亦正与Anthropic合作开发AI代理；美国银行更指出，其1.8万名开发人员在使用AI后，生产力提升20%至25%。

新加坡应用AI程度最高

在应用AI方面，新加坡正处于领先地位。据国际货币基金组织（IMF）的AI准备度指数显示，新加坡在174个国家中排名第一。金融软件公司Finastra于2026年的调查亦指出，当地64%的金融机构已在核心业务中部署AI。对此，Dave Wang及Felipe Sinisterra正考虑进军新加坡市场，以满足当地银行及金融专业人士的需求。

对于AI带来的职场冲击，AI顾问公司Neurons Lab行政总裁Igor Sydorenko坦言，分析师职位不会完全消失，但将从底层开始缩减。他分析，掌握AI工具的高技术人才，其工作效率将提升10至20倍，甚至能独自完成工作，「他们将不再需要任何初级财务分析师或助理」。新加坡对冲基金Regal Funds Management分析师Justin Tang亦表示，以往需要数小时分析一间公司，如今只需输入提示词，90秒内即可得出核心盈利驱动因素、业务重点及市场叙事。

为维持竞争优势，Wall Street Prompt目前已建立一个能够理解金融机构思维模式的AI代理资料库。他们期望AI未来能处理90%的后勤及技术工作，让人力资源专注于建立人际关系、专业判断以及驱动回报的关键决策。

AI培训市场激烈竞争

不过，相关市场竞争亦日益激烈。由英国前首相Tony Blair长子创办的技能培训平台Multiverse，已承诺在两年内培训1.5万名AI学徒，客户包括花旗、微软及毕马威。此外，纽约初创公司Rogo Technologies今年亦在D轮融资中筹集1.6亿美元，估值达20亿美元，其软件可自动化完成过去占据分析师大量时间的研究与调查工作。

面对竞争，Dave Wang及Felipe Sinisterra正计划推出定价约1,500美元（约1.2万港元）的线上课程，专攻自觉缺乏AI培训的金融专业人士。Sinisterra强调，客户真正付费购买的是「转型」，而不仅仅是提示词或范本。